İstanbul'un göbeğindeki uyuşturucu serasına operasyon kamerada

Beyoğlu'nda polis ekipleri balkonunda hint keneviri yetiştirilen eve operasyon düzenledi

Nefes kesen operasyonda saksıdaki kenevirlere el konulurken 1 şahıs gözaltına alındı

İSTANBUL - Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, balkonda hint keneviri yetiştirildiği ihbarını aldığı bir eve nefes kesen bir operasyon düzenledi. Kapıyı açan şüpheliyi yere yatırarak etkisiz hale getiren polis, sera haline getirilen balkonda yaptığı aramalarda çok sayıda saksıda hint keneviri ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

Başarılı operasyonlara imza atarak zehir tacirlerine göz açtırmayan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Hasköy Piri Paşa Mahallesi'ndeki bir evde hint keneviri yetiştirdiği ihbarını aldı. İhbar üzerine adresi fiziki ve teknik takibe alan Beyoğlu polisi, takip esnasında eve şüpheli bir şahsın giriş yaptığını belirledi. Bunun üzerine hazırlıklarını tamamlayarak harekete geçen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Turşucu Hüseyin Sokak üzerindeki binanın bir dairesine operasyon düzenledi.

Seraya çevrilen balkondan hint keneviri fışkırdı

Operasyonda binaya girerek daireye baskın yapan polis, şüpheli şahsı yere yatırarak etkisiz hale getirdi. Daireyi didik arayan ekipler, balkona girdiklerinde adeta seraya çevrilmiş alanda çok sayıda saksıda hint keneviri ele geçirdi. Aramaları daha da derinleştiren Asayiş Büro Amirliği ekipleri, budama makası, kavanoz içerisinde yaklaşık bir buçuk kilo gelen gübre, bitki iklimlendirmede kullanılan büyüteç, metre ve bitkiler yetiştirmede kullanılan böcek ilacı yazılı sıvı bulundu. Nefes kesen operasyon anı ise kameralara yansıdı.

Nefes kesen operasyon kamerada

Malzemelere ve kenevirlere polis ekipleri tarafından el konulurken, etkisiz hale getirilen şüpheli M.Ö'de gözaltına alındı. Emniyet götürülen şahsa, "uyuşturucu maddelerin murakabesi hakkında kanuna muhalafet" suçundan adli işlem yapıldı. İşlemleri tamamlanan M.Ö. adliyeye sevk edildi.