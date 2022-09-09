Son dakika haberi! İSTANBUL VALİLİĞİ: 99 YARALI

İSTANBUL Valiliği Avcılar'da meydana gelen metrobüs kazasında 99 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralıların 50'sinin ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildiği, 49 kişinin ise kendi imkanları ile hastanelere giderek ayakta tedavi olduğu belirtildi.

İstanbul Valiliği Avcılar'da meydana gelen metrobüs kazasına ilişkin açıklama yaptı. İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada, "Avcılar ilçemiz Şükrübey metrobüs durağı civarında bugün saat 18.38'de farklı yönlerden gelen iki metrobüsün çarpışması sonucu trafik kazası meydana gelmiştir. Olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri alınarak, yapılan çalışmalar sonrasında metrobüs hattı çift yönlü ulaşıma açılmıştı. İl Sağlık Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre meydana gelen kazada 50 yaralımız ambulanslarla en yakın hastanelere sevk edilmiş, 49 yaralımız ise kendi imkanları ile hastanelere giderek ayakta tedavi görmüştür. Yaşanan kazada yaralanan ve olaydan etkilenen bütün hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" denildi.