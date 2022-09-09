Son dakika haberi! İSTANBUL VALİLİĞİ: 99 YARALI - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! İSTANBUL VALİLİĞİ: 99 YARALI

09.09.2022 23:22
Son dakika haberi! İSTANBUL VALİLİĞİ: 99 YARALI

Son dakika haber: İSTANBUL Valiliği Avcılar'da meydana gelen metrobüs kazasında 99 kişinin yaralandığını açıkladı.

İSTANBUL Valiliği Avcılar'da meydana gelen metrobüs kazasında 99 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralıların 50'sinin ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildiği, 49 kişinin ise kendi imkanları ile hastanelere giderek ayakta tedavi olduğu belirtildi.

İstanbul Valiliği Avcılar'da meydana gelen metrobüs kazasına ilişkin açıklama yaptı. İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada, "Avcılar ilçemiz Şükrübey metrobüs durağı civarında bugün saat 18.38'de farklı yönlerden gelen iki metrobüsün çarpışması sonucu trafik kazası meydana gelmiştir. Olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri alınarak, yapılan çalışmalar sonrasında metrobüs hattı çift yönlü ulaşıma açılmıştı. İl Sağlık Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre meydana gelen kazada 50 yaralımız ambulanslarla en yakın hastanelere sevk edilmiş, 49 yaralımız ise kendi imkanları ile hastanelere giderek ayakta tedavi görmüştür. Yaşanan kazada yaralanan ve olaydan etkilenen bütün hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" denildi.


YORUMLAR
500
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU LİYAKATSIZ KADROLAR GELİNCE BU TÜR KAZALAR YAŞAMAYA BAŞLADIK BAKAN KARAİSMAİLOĞLU LİYAKATSIZ KADROLAR GELİNCE BU TÜR KAZALAR YAŞAMAYA BAŞLADIK Son dakika gündem: Bakan Karaismailoğlu: Liyakatsız kadrolar gelince bu tür kazalar yaşamaya başladık Son dakika gündem: Bakan Karaismailoğlu: Liyakatsız kadrolar gelince bu tür kazalar yaşamaya başladık
Kaynak: DHA

Avcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! İSTANBUL VALİLİĞİ: 99 YARALI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:58 Cinsel saldırıda bulunan 16 yaşındaki kaynını göğsünden bıçaklayan genç kadın gözaltına alındı
21:59 Gupse Özay ile Barış Arduç evliliklerini çocuk ile taçlandırdı
21:59 2 yıldır aşk yaşayan Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy evlendi
21:49 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na metrobüs kazası sonrası tepkiler yükseldi
21:05 Yolcu otobüsü ile traktörün çarpıştığı kazada ölü ve yaralılar var
20:33 Metrobüs kazasına ilişkin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan ilk açıklama: 42 hemşehrimiz yaralandı
20:22 Selçuk Bayraktar'dan 'borla çalışan İHA' iddialarına yönelik açıklama geldi
20:14 DEAŞ'ın üst düzey yöneticisinin dikkat çeken ifadesi! Türkiye'de yakalanmıştı
20:08 Terör örgütü DEAŞ'ın üst yöneticisi Türkiye'de yakalanmıştı! Cezaevine gönderildi
20:11 İlk kez halka seslenen İngiltere Kralı Charles: Anayasa ülkemizin temelini oluşturacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2022 23:27:51. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! İSTANBUL VALİLİĞİ: 99 YARALI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement