Son dakika haberi... İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Kovid-19 temaslı vatandaşlara çağrı Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi... İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Kovid-19 temaslı vatandaşlara çağrı Açıklaması

Bir son dakika haberine göre İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) temaslı vatandaşlara "Sizden bir şey istiyorum bu şehrin valisi olarak; Allah rızası için dışarı çıkmayın.

Son dakika haberi... İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Kovid-19 temaslı vatandaşlara çağrı Açıklaması, System.String[]

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) temaslı vatandaşlara "Sizden bir şey istiyorum bu şehrin valisi olarak; Allah rızası için dışarı çıkmayın. Ne söyleyebilirim başka? İdari işlem yapmaktan haya ediyoruz. Pozitif olduğunu bilen kardeşimiz kendi sağlığını düşünmüyorsa bundan büyük bir kul hakkı nasıl olabilir? Şehirle nasıl helalleşeceksin?" diye seslendi.

Zeytinburnu'nda 55 bin metrekare alan üzerine yapılacak Millet Bahçesi'nde yer alacak İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının temeli düzenlenen törenle atıldı.

Yerlikaya, İstanbul'un adrese dayalı nüfusunun 15 milyon 571 bin olduğunu, ikamet izinli ve Suriyeli misafirlerin sayısının ise 1 milyonu geçtiğini belirterek, "Zeytinburnu'nun nüfusu 300 bin bandına geldi. Gerçek rakam da bundan ibaret değil. Gündüz çalışanlar ile geçici ikamet izinli ve Suriyeli misafirlerle bu rakam çok daha yukarıda. Dolayısıyla hem ilçemizin hem de bu şehrin huzur hizmetini sağlayanların görevi daha önemli hale geliyor." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun göreve gelmesiyle kolluk kuvvetlerinin sayısının arttığını ve ihtiyaç duyulan tüm araç ve gereçlerin temin edildiğini anlatan Yerlikaya, "İl genelinde polis sayımız 46 bin bandında, bekçilerimizle beraber. Jandarmamız 7 bin, 900'e yakın Sahil Güvenliğimiz var. Karada, havada, denizde gerçekten cansiperhane çalışılıyor." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da 100 bin nüfusa bir polis merkezi düşecek

Vali Yerlikaya, İstanbul'un 39 ilçesi ve 692 mahallesinde122 polis merkezi bulunduğunu, bunun artırılması için çalışma başlattıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"En azından 100 bin nüfusa bir polis merkezi düşmesi için 152-155 hedefi koyduk. 6 polis merkezimizi açtık, 22 polis merkezimizin inşatı devam ediyor, 3 polis merkezimiz ihale aşamasında, 5'i için ise arsa tahsis çalışması sürüyor. Bunlar tamamlandığı zaman 2021'in bahar ayında hedeflediğimiz 152-155 bandına ulaşacağız."

Kovid-19 tedbirleri

Yerlikaya, mart ayından itibaren tüm dünyanın Kovid-19 salgınıyla mücadele ettiğini anlatarak, salgınla mücadelede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin el birliği ve sabırla örnek gösterilebilecek ülkeler sırasında ilk sıralarda yer alacağını söyledi.

Salgın tedbirleri kapsamında ülke genelinde düğün, nişan gibi faaliyetlerin yasaklandığını anımsatan Yerlikaya, sonbaharda daha dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Vali Yerlikaya, temizlik, maske ve mesafe kuralına uyulmasının önemine işaret ederek, "Maskeyi kuralına uygun takar, mesafeye dikkat edersek virüsün solunumla bulaşma riski yüzde 90 azalıyor." dedi.

Pozitif vakayla temas edenlerden sabırlı olmalarını isteyen Yerlikaya, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Filyasyon çalışma grupları var. 39 ilçede kaymakamlıklarımız bu kardeşlerimize sahip çıkmak ve onların dışarıya çıkmamaları için çalışıyor. Dışarıya çıkmadıklarında sosyal destek gruplarımızın destansı çalışmalarıyla yanlarında oluyoruz. Gazete, su, ekmek istiyorlarsa götürüyoruz. Maddi durumu iyi değilse de yardım ediyoruz. Sizden bir şey istiyorum bu şehrin valisi olarak; Allah rızası için dışarı çıkmayın. Ne söyleyebilirim başka? İdari işlem yapmaktan haya ediyoruz. Pozitif olduğunu bilen kardeşimiz kendi sağlığını düşünmüyorsa bundan büyük bir kul hakkı nasıl olabilir? Şehirle nasıl helalleşeceksin? Biz hem idari işlem yapıyoruz hem de savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz."

Güvenli Zeytinburnu için çalışmalar sürüyor

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, ilçenin daha güvenli hale gelmesi için ilçe emniyet müdürlüğü ekipleriyle gece gündüz çalıştıklarını belirterek, "İlçe Emniyet Müdürlüğümüze 6 bina ve 5 motosiklet tahsis ettik, ayrıca sınırsız yakıt desteğimiz sürüyor." dedi.

Konuşmaların ardından Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Arısoy ve davetliler tarafından yeni ilçe emniyet müdürlüğü binasının temeli atıldı.

Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Valisi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 13:09 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Kovid-19 temaslı vatandaşlara çağrı Açıklaması - Son Dakika


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