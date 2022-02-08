Silivri'de kardeşler arasında çıkan kavgada kan aktı: 2 ölü - Son Dakika

SİLİVRİ'de bir kişi eşiyle arasını bozduğunu ileri sürdüğü kardeşini ve yengesini silahla vurarak öldürdü. Şüpheli olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu.

Olay saat 16.00 sıralarında Yenimahalle'de meydana geldi. İddiaya göre, eşiyle boşanma aşamasında olan Celal K. (54) bundan kardeşi Ahmet K.(47) ve yengesi Türkan K. 'yı(55) sorumlu tutuyordu. Celal K., kardeşi ve yengesinin yaşadığı eve geldi, burada aralarında tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Ağebey, silahını çıkartarak kavga ettiği kardeşi ve eşine ateş etmeye başladı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan karı koca, ağır yaralandı. Sesleri duyan mahalleli, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Celal K. olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu. Hayatını kaybeden Türkan K. ve Ahmet K.'nın cenazeleri ilk incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili başlatılan çalışmalar sürüyor.