Zeytinburnu'nda pilotaj öğrencisini öldüren şoför 2 milyon 456 bin lira tazminat ödeyecek - Son Dakika

ÖZEL bir üniversitenin pilotaj bölümü 3. sınıf öğrencisi Ahmet Selimhan Şimşek'in (21) Zeytinburnu'nda 3 yıl önce meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin ticaret mahkemesinde görülen dava sonuçlandı. Mahkeme sanık Sedat Yiğiter'in kazada hayatını kaybeden Ahmet Selimhan Şimşek'in ailesine 2 milyon 456 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.
Kaza, Zeytinburnu'nda 27 Nisan 2018'de meydana geldi. Müşteki Mustafa E. yanında arkadaşları Ahmet Selimhan Şimşek ve Ali Y. ile birlikte Florya'dan Ankara'ya doğru yola çıktı. Yan yolda seyrederken aracın lastik sensörleri arıza sinyali verdi, bunun üzerine müşteki Mustafa E., aracını durdurdu. Mustafa E. ile maktul Ahmet Selimhan Şimşek araçtan indi. Bu esnada Sedat Yiğiter'in sevk ve idaresinde olan aracının hakimiyetini kaybederek, Ahmet Selimhan Şimşek 'e çarptı. Ağır yaralanan Şimşek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
2 MİLYON 456 BİN LİRA TAZMİNAT ÖDEYECEKBakırköy 4. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen davada, mahkeme heyeti davanın kısmen kabulüne karar verdi. Mahkeme heyeti Sedat Yiğiter'in davacı olan aileye 2 milyon 296 bin maddi, 160 bin lira ise manevi olmak üzere toplamda 2 milyon 456 bin lira tazminat ödemesine hükmetti. Kaza ile ilgili Bakırköy 51. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada geçtiğimiz günlerde savcı mütelasını açıkladı. Duruşma savcısı Sedat Yiğiter'in aracını makas atarak ve aşırı süratli bir şekilde kullandığı anlaşılmıştır ve "Eylem bilinçli taksirli işlenmiştir" diyerek Yiğiter'in "Bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Sanık Sedat Yiğiter ilerleyen günlerde tekrar hakim karşısına çıkacak.
Kaynak: DHA
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