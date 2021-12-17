Zeytinburnu'nda pilotaj öğrencisini öldüren şoför 2 milyon 456 bin lira tazminat ödeyecek - Son Dakika

ÖZEL bir üniversitenin pilotaj bölümü 3. sınıf öğrencisi Ahmet Selimhan Şimşek'in (21) Zeytinburnu'nda 3 yıl önce meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin ticaret mahkemesinde görülen dava sonuçlandı. Mahkeme sanık Sedat Yiğiter'in kazada hayatını kaybeden Ahmet Selimhan Şimşek'in ailesine 2 milyon 456 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.

Kaza, Zeytinburnu'nda 27 Nisan 2018'de meydana geldi. Müşteki Mustafa E. yanında arkadaşları Ahmet Selimhan Şimşek ve Ali Y. ile birlikte Florya'dan Ankara'ya doğru yola çıktı. Yan yolda seyrederken aracın lastik sensörleri arıza sinyali verdi, bunun üzerine müşteki Mustafa E., aracını durdurdu. Mustafa E. ile maktul Ahmet Selimhan Şimşek araçtan indi. Bu esnada Sedat Yiğiter'in sevk ve idaresinde olan aracının hakimiyetini kaybederek, Ahmet Selimhan Şimşek 'e çarptı. Ağır yaralanan Şimşek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.