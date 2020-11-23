Son dakika haberi! İşten geldi, eşini ölü buldu - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde yaşayan Belgin Kut (38), evinde ölü olarak bulundu. Kut'un ölüm nedeninin belirlenmesi için cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kapaklı'nın Cumhuriyet Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi üzerindeki bir apartmanda oturan Belgin Kut, işten gelen eşi tarafından evinde hareketsiz olarak bulundu. Eşinin haber vermesi üzerine gelen sağlık ve polis ekipleri Kut'un hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından Belgin Kut'un cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.