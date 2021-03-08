Son dakika haberleri... İstiklal Caddesinde izinsiz yürüyüş yapmak isteyen kadınları polis durdurdu

Son dakika haberler... - İstiklal Caddesinde izinsiz yürüyüş yapmak isteyen kadınları polis durdurdu 8 Mart Dünya Kadınlar gününde İstiklal Caddesinde izinsiz olarak Feminist Yürüyüş yapmak isteyen kadınlara, polis ekipleri müsaade etmedi.

- İstiklal Caddesinde izinsiz yürüyüş yapmak isteyen kadınları polis durdurdu İSTANBUL - 8 Mart Dünya Kadınlar gününde İstiklal Caddesinde izinsiz olarak Feminist Yürüyüş yapmak isteyen kadınlara, polis ekipleri müsaade etmedi. Pankartlarla slogan atan kadınlarla, polis ekipleri arasında kısa süreli tartışma yaşandı. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde izinsiz bir şekilde Feminist Yürüyüş yapmak isteyen bir grup kadın, Taksim Sıraselviler Caddesinde buluşarak İstiklal Caddesine çıkmak istedi. Bu sırada önlem alan polis ekipleri, ellerinde pankartla slogan atan kadınların geçişine izin vermeyerek, dağılmaları konusunda uyarılarda bulundu. Gruptaki bazı kadınlar barikat kuran polis ekiplerinin üzerine yürürken, kadınlar ve polis ekipleri arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Kadınlar bir süre sonra bölgeden ayrıldı.

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