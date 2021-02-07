Son dakika haberi! İstinaftan Kılıçdaroğlu'na suikast girişimi davasına ilişkin karar - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! İstinaftan Kılıçdaroğlu'na suikast girişimi davasına ilişkin karar

07.02.2021 12:45
Son dakika haberi! İstinaftan Kılıçdaroğlu'na suikast girişimi davasına ilişkin karar

Son dakika gelişmesine göre ANKARA Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) yerel mahkemenin, 'Adalet Yürüyüşü' sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast girişimine ilişkin 19 sanık hakkında verdiği kararı onadı, 6 sanığın kararını ise bozdu.

ANKARA Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) yerel mahkemenin, 'Adalet Yürüyüşü' sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast girişimine ilişkin 19 sanık hakkında verdiği kararı onadı, 6 sanığın kararını ise bozdu.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Haziran 2017'de başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nün Kocaeli etabına kiralık minibüsle saldırı planı yaparken, Kocaeli ve Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla yakalanan, terör örgütü DEAŞ şüphelisi Oğuzhan Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alınıp, tutuklandı. Soruşturma sonunda 5'i tutuklu, 1'i firari toplam 28 sanık hakkında birleşen 2 dosyada, 'Anayasa'yı ihlal', 'tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs' ve 'Silahlı terör örgütü üyesi olma' suçlarından dava açıldı.

TUTUKLU 5 SANIĞA HAPİSKayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 7 Şubat 2019'da görülen duruşmada, Oğuzhan Korkmaz'a 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 13 yıl 19 ay, Emre Emre'ye 13 yıl 15 ay, Kaan Aslan ve Fatih Özel'e 10 yıl 6 ay, Ali Merttaş'a ise birleştirilen iki farklı dosyada aynı suçtan 15 yıl 6 ay hapis cezası verildi. 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan eylemin hazırlık aşamasında kaldığı gerekçesiyle beraat ettirilen sanıklara 'Anayasayı ihlal' suçundan da ceza verilmedi.Tutuksuz sanıklardan Seyit K.'ye yine birleşen 2 farklı dosyada 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan toplam 15 yıl, Ahmet K. ve Muharrem A.'ya 6 yıl 10 ay 15'er gün, Ferhat K. ve Kadir K.'ya 13 yıl 8 ay 15 gün, Ergün K., Ahmet T., Buğrahan Ç., Orhan E., Şükrü O., Selim İ., Cihan K., Safa K., Osman Nuri Ü., Göktürk K., Burhanettin K., Oğuzhan Korkmaz'ın eşi Ayla Korkmaz., Selahattin A. ve Abbdullah A.'ya 6 yıl 3'er ay, Fuat Furkan K.'ye 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Mahkeme Halil İbrahim A. ve Muhammed K.'yi tüm suçlardan beraat ettirirken, firari sanık M.K.'nin dosyasını ise ayırdı.TARAFLAR KARARI İSTİNAF MAHKEMESİ'NE TAŞIDISanık avukatları verilen cezalar yönünden, Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı ile duruşma savcısı ise, 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçu yönünden verilen beraat hükümlerine yönelik yerel mahkemenin kararını Ankara Bölge Adliye Mahkemesine taşıdı. Dosyanın geldiği 21'inci Ceza Dairesi yapılan inceleme sonrası, davayı karara bağladı. Ceza Dairesi'nce yerel mahkemenin verdiği kararlarda, usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delil ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu belirtilirken, yapılan başvuruların esastan reddine karar verildi. Oy birliği ile alınan kararın, Yargıtay temyiz yolunun açık olmak üzere verildiği belirtildi.6 KİŞİYE VERİLEN KARAR BOZULDU

27 sanıktan 19'una verilen kararları onayan Ceza Dairesi, Ayla Korkmaz'ın da aralarında olduğu 6 kişiye verilen kararın da bozulmasına hükmetti. Ceza Dairesi, sanıklar Ayla Korkmaz, Buğrahan Ç., Burhanettin K., Cihan K., Safa K. ve Şükrü O.'nun, avukatlarının bulunmadığı halde yargılama yapılarak hüküm kurulduğu gerekçesiyle, yerel mahkemece verilen kararın bozulmasına ve sanıkların dosyasının ayrılmasına karar vererek, 6 sanığın dosyasını yerel mahkemeye yeniden gönderdi.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kendisini kürsüye davet etmesini bekliyor muydu? İmamoğlu cevapladı CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kendisini kürsüye davet etmesini bekliyor muydu? İmamoğlu cevapladı İmamoğlu'ndan 'Kılıçdaroğlu' Paylaşımı: '16 Milyon İstanbullunun İradesine Sahip Çıktığı İçin Teşekkürler' İmamoğlu'ndan 'Kılıçdaroğlu' Paylaşımı: '16 Milyon İstanbullunun İradesine Sahip Çıktığı İçin Teşekkürler' Kılıçdaroğlu, Televizyon Kanallarının Ankara Temsilcileriyle Bir Araya Geldi: 'Erdoğan, Bundan Sonra Ne Yapar? Ne Yaparsa Yapsın Altı Lider Bu... Kılıçdaroğlu, Televizyon Kanallarının Ankara Temsilcileriyle Bir Araya Geldi: 'Erdoğan, Bundan Sonra Ne Yapar? Ne Yaparsa Yapsın Altı Lider Bu...

Kemal Kılıçdaroğlu, Suikast, Adalet, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! İstinaftan Kılıçdaroğlu'na suikast girişimi davasına ilişkin karar - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:09 TFF Başkanı Büyükekşi'den futbolseverleri yıkan sözler: Yabancı sayısıyla ilgili bir değişiklik gündemimizde yok
15:08 Üçüz bebeklere hamile olan kadının karnının görüntüsü izleyenleri şaşkına çevirdi
14:42 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan yeni asgari ücretle ilgili ilk açıklama: Ne çalışanın hak ettiği oldu ne de küçük esnafın vergi yükü düşürüldü
14:39 Futbolcu Hakan Çalhanoğlu, "Aşığım" diyerek Inter'de kendisine uygulanan yasağa tepki gösterdi
14:30 Oyuncu Özge Özpirinçci, simgesi haline gelen beyaz saçlarını boyattı
14:20 Türk-İş'ten yeni asgari ücret açıklaması: Belirlenen ücret çalışanın geçim şartlarını karşılamıyor
14:19 Berke Özer'in herkesi şaşırtan transferini başkan resmen açıkladı!
14:10 ABD Ukrayna'ya Patriot savunma sistemi vereceği duyurdu! Kremlin'den çok ağır cevap geldi
14:04 Merkez Bankası faizi yüzde 9'da sabit tuttu
13:51 Eyüpsultan'da korkutan fabrika yangını! Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2022 15:19:48. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! İstinaftan Kılıçdaroğlu'na suikast girişimi davasına ilişkin karar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement