Son dakika haberi: İsveç Dışişleri Ann Linde: "PKK'nın terör örgütü olduğuna inanıyoruz" - Son Dakika
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Son dakika haberi: İsveç Dışişleri Ann Linde: "PKK'nın terör örgütü olduğuna inanıyoruz"

15.05.2022 00:13
Son dakika haberi: İsveç Dışişleri Ann Linde: "PKK'nın terör örgütü olduğuna inanıyoruz"

Son dakika haberlerine göre İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, PKK'nın terör örgütü olduğuna inandıklarını söyledi.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, PKK'nın terör örgütü olduğuna inandıklarını söyledi.

Linde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği sürecine ilişkin yaptığı açıklamayı değerlendirirken "Avrupa Birliği gibi biz de PKK'nın terör örgütü olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Aftonbladet gazetesinin haberine göre, ortada yanlış anlaşılmış bir durum olabileceğini savunan Linde, "PKK'yı terör örgütü olarak sınıflandırmayacağımız doğru değil, böyle bir algı oluştuysa bunun açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Pazar günü Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geleceğiz." dedi.

Öte yandan Aftonbladet'e açıklama yapan Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Finlandiya'nın çarşamba NATO üyeliğine müracaat edeceğini bildirdi.

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Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: İsveç Dışişleri Ann Linde: 'PKK'nın terör örgütü olduğuna inanıyoruz' - Son Dakika


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