Son dakika haberi! İsveç'ten Konya'ya izne gelen gurbetçi evinde ölü olarak bulundu - Son Dakika
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Son dakika haberi! İsveç'ten Konya'ya izne gelen gurbetçi evinde ölü olarak bulundu

25.02.2022 16:26
Son dakika haberi! İsveç'ten Konya'ya izne gelen gurbetçi evinde ölü olarak bulundu

Gelen son dakika haberine göre İsveç'ten yaklaşık bir buçuk ay önce memleketi Konya'nın Kulu ilçesine izne gelen 48 yaşındaki gurbetçi, yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu.

İsveç'ten yaklaşık bir buçuk ay önce memleketi Konya'nın Kulu ilçesine izne gelen 48 yaşındaki gurbetçi, yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, İsveç'te çalışan İbrahim Erdoğan (48) bir buçuk ay önce iznini geçirmek üzere memleketi Kulu ilçesine geldi. Yeni Mahalledeki evinde yalnız yaşayan İbrahim Erdoğan'dan (48) bir süre haber alamayan yakınları kontrol için eve geldi. Çaldıkları kapının uzun süre açılmaması üzerine Erdoğan'ın yakınları 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Merdiven yardımıyla binanın 2. katına çıkan polis ekipleri, girdikleri evde yaptıkları aramada İbrahim Erdoğan'ı hareketsiz bir şekilde buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde İbrahim Erdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcının da adrese gelerek yaptığı incelemede İbrahim Erdoğan'ın 15-20 gün önce hayatını kaybettiğini tespit etti. Erdoğan'ın cansız bedeni gerçek ölüm sebebinin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - KONYA

Son dakika haberi! İsveç'ten Konya'ya izne gelen gurbetçi evinde ölü olarak bulundu
Son dakika haberi! İsveç'ten Konya'ya izne gelen gurbetçi evinde ölü olarak bulundu

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İbrahim Erdoğan, Gurbetçi, İsveç, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! İsveç'ten Konya'ya izne gelen gurbetçi evinde ölü olarak bulundu - Son Dakika


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