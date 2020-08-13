İsviçre'de St. Gallen'de şiddetli fırtına sonrası kaybolan 4 İspanyol turistten 3'ünün cansız bedenleri bulundu.

İsviçre'nin doğusunda yer alan St. Gallen'de 4 İspanyol turistin şiddetli fırtına sonrasında kaybolduğu bildirildi. Gece saatlerinde 3 turist ölü bulunurken, diğer turistin halen kayıp olduğu ifade edildi. St. Gallen polisi, "Parlitobel geçidinde bir kanyon turunda birlikteydiler ve fırtınaya yakalandılar" dedi. Polis, 4 turistin bir tur programına katılmadığını, kendi başlarına yola çıktıklarını ifade etti. Diğer turistin bulunması için bugün bölgede arama çalışmalarının devam ettiği aktarıldı. - BERN