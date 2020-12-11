Son dakika haberi! İsviçre'de yeni Kovid-19 kısıtlamaları - Son Dakika

İsviçre'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 5 bin 136 vaka tespit edilirken, ülke genelinde yeni kısıtlamalar getirildi.

26 kantondan oluşan ve nüfusu 8,5 milyon olan ülkede, Federal Hükümet ve kantonların aldığı tüm önlemler salgınının hızını durdurmakta yetersiz kaldı. Bunun üzerine Hükümet, Kovid-19 vaka ve ölüm sayılarının düşürülememesi nedeniyle yeni kısıtlamalar getirdi.

Bu gece yarısından itibaren, 22 Ocak'a kadar geçerli olacak kısıtlamalar kapsamında, ülke genelinde marketler, mağazalar, restoranlar ve barlar sadece 19.00'a kadar açık kalabilecek.

Daha önce sıkı tedbirlerle vaka sayılarını aşağı çeken bazı kantonlarda ise restoranlar 23.00'e kadar açık olabilecek.

Ülkede, pazar günleri ise sadece eczane, sosyal kurumlar, benzin istasyonları ve kayak alanlarının açık kalmasına izin verilecek.

24 ve 31 Aralık günleri ise tüm bu iş yerlerinin gece saat 01.00'a kadar açık kalabileceği belirtildi.

Ülkede kısıtlamalar kapsamında, sosyal faaliyetler için en fazla 5 kişi bir araya gelebilecek. Seyircili tüm organizasyonlar da iptal edildi.

Spor faaliyetlerinin de yine sadece 19.00'a kadar yapılabileceği aktarıldı.

"Yeni önlemlere ihtiyacımız var"

İsviçre Konfederasyon Başkanı Simonetta Sommaruga, düzenlediği basın toplantısında, "Virüsü kontrol altına alabilmek için yeni önlemler almaya ihtiyacımız var ve bunlar hemen hayata geçirilmeli." ifadesini kullandı.

Öte yandan, ülkede son 24 saatte 5 bin 136 yeni vaka tespit edildi, 106 kişi yaşamını yitirdi.

İsviçre'de şimdiye kadar toplam 373 bin 831 Kovid-19 vakası kaydedildi, 5 bin 396 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti.

Ayrıca, son 28 günde ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 1,3'ünde Kovid-19 tespit edildi.