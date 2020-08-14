Son dakika haberi: İsviçre Dışişleri Bakanı Cassis, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi: İsviçre Dışişleri Bakanı Cassis, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

Gelen son dakika haberlerine göre İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, Türkiye ve İsviçre'nin çok uzun yıllardır yakın ilişkiler içerisinde olduğunu belirterek, "Türkiye, İsviçre için öncelikli bir ortak. Güvenlik, göç, ekonomi ve çok taraflılık gibi önemli konularda çok yakın ilişkiler içerisindeyiz.

Son dakika haberi: İsviçre Dışişleri Bakanı Cassis, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması, System.String[]

İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, Türkiye ve İsviçre'nin çok uzun yıllardır yakın ilişkiler içerisinde olduğunu belirterek, "Türkiye, İsviçre için öncelikli bir ortak. Güvenlik, göç, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve çok taraflılık gibi önemli konularda çok yakın ilişkiler içerisindeyiz." dedi.

Cassis, resmi ziyaret için İsviçre'ye gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu'na davetine icap ettiği için teşekkür eden Cassis, "Bugün sizi Bern'de ağırlamak benim için çok büyük bir mutluluk. Türkiye ve İsviçre çok uzun yıllardır yakın ilişkiler içerisinde." diye konuştu.

Cassis, ikili ilişkilerin çok boyutlu ve çeşitli olduğunu dile getirerek, İsviçre'de 130 bin civarında Türk kökenli insanın yaşadığını, geniş çaplı Türk diasporası bulunduğunu kaydetti.

Bakan Cassis, "Bu sayede çok farklı konularda açık ve yapıcı bir diyalog oluşturduk. En hassas konularda bile. Türkiye, İsviçre için öncelikli bir ortak. Dış politikamızda Türkiye'yi öncelikli bir ortak olarak görüyoruz. Güvenlik, göç, ekonomi ve çok taraflılık gibi önemli konularda çok yakın ilişkiler içerisindeyiz." ifadesini kullandı.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin yoğun olduğunu belirten Cassis, ülkesinin Türkiye'de önemli bir yatırımcı konumunda bulunduğunun altını çizdi.

Cassis, 300'den fazla İsviçre şirketinin Türkiye'de halen faaliyet gösterdiğini, bunların 16 bin kişiye istihdam sağladığını aktardı.

Mevkidaşı Çavuşoğlu ile yaptıkları ikili görüşmede, kültürel varlıkların korunması ve EFTA-Türkiye Serbest Ticaret ve İşbirliği Anlaşması'nın güncellenmesi, konsolosluk konuları, askerlik ve çifte vatandaşlık gibi konuları da ele aldıklarını aktaran Cassis, görüşmenin çok samimi bir havada geçtiğini söyledi.

Cassis, İsviçre-Türkiye ilişkilerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından çok fazla etkilenmediğini ifade ederek, ithalat ihracat gibi alanlarda salgının olumsuz etkisinin olup olmadığının yıl sonunda ortaya çıkacağını kaydetti.

"Gösterdiği kıymetli iş birliğinden" dolayı Türkiye'ye teşekkür eden Cassis, salgın döneminde Türkiye'de olan 300 kadar turistin Türkiye'nin yardımıyla İsviçre'ye dönebildiğini anımsattı.

Cassis ayrıca, Doğu Akdeniz'deki gerginlik, Libya, Suriye, İsrail- Filistin sorunu ve Kıbrıs konularının da görüşmede ele alındığı bilgisini paylaştı.

Türkiye'nin göç konusundaki çabalarını desteklemeye devam ettiklerini vurgulayan Cassis, "Türkiye kendi topraklarında 4 milyon göçmeni ağırlıyor ve bize bu konuda çok önemli temel bir yardım sağlıyor. Türkiye aslında göç konularında (Avrupa için) bir güvenlik supabı gibi." değerlendirmesinde bulundu.

Cassis, Serbest Ticaret ve İşbirliği Anlaşması'nın şu an uygulanmamasıyla ilgili bir soruya ise "Bugün bu konudan bahsettik. Serbest ticaret anlaşmasının güncelleştirilmesi söz konusu. Konu halihazırda Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülüyor. Bunun Meclis onayından geçmesi gerekiyor." karşılığını verdi.

Basın toplantısının ardından heyetler çalışma yemeğine geçti.

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, İsviçre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 15:55

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: İsviçre Dışişleri Bakanı Cassis, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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