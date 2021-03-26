Son dakika haberi! İtalya Başbakanı Draghi'den "aşı üretimine ağırlık verilmeli" çağrısı - Son Dakika

Son dakika haberi! İtalya Başbakanı Draghi'den "aşı üretimine ağırlık verilmeli" çağrısı

26.03.2021 23:27
Son dakika haberi! İtalya Başbakanı Draghi'den

Son dakika haberler... İtalya Başbakanı Mario Draghi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından aşı ihracatlarını durdurarak değil, daha fazla aşı üreterek çıkabileceklerini söyledi.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından aşı ihracatlarını durdurarak değil, daha fazla aşı üreterek çıkabileceklerini söyledi.

Draghi ve Sağlık Bakanı Roberto Speranza, salgının ve aşılama çalışmalarının değerlendirildiği toplantı ardından bir basın toplantısı düzenledi.

Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde aşı üreten ilaç firmalarının AB ülkelerine teslimatlarındaki gecikmelere dair yeni kararlar alındığını aktaran Draghi, "Önceden, bir aşının ihracatını yasaklamanın tek koşulu, üreticinin taahhütlerine uymamasıydı. Avrupa Komisyonu, dün bu kriteri 'orantılılık' ve 'mütekabiliyet' kelimelerini ekleyerek genişletti." dedi.

Başbakan Draghi, İtalya'nın Avrupa'da Kovid-19 aşılarının AB'den ihracatına kısıtlamalar getirilmesini gündeme getiren ilk ülke olduğuna işaret ederek, "İhracatın durdurulması AB ülkelerinin oybirliğiyle alındı. Ancak bu pandemiden aşı ihracatlarını durdurarak değil, aşı üretimiyle çıkabiliriz. Bu bize yeniden seyahat etme ve ilişkileri kurma güveni verecek." diye konuştu.

Aşı üreten firmalarla sözleşmeler konusunda Draghi, "Sözleşmelerin hukuki kısmını inceleme hakkımı saklı tutuyorum. Bu noktada Avrupa'nın koordinasyonunu aramaya ihtiyaç var ancak çözüm görünmeyen noktalarda başka yollar aramak gerekir." ifadelerini kullandı.

Son dönemde AB ile İngiltere arasında aşı tedarikinde yaşanan tartışmalarla ilgili Draghi, "Aşı ihracatının durdurulması uygulaması, sözleşmelerine uymayan firmalara yönelik olmalı. Bunun bir ülkeye yönelik olması siyasi tansiyonu arttırabilir. Kesinlikle bu noktaya gelmemeliyiz, gelmeyeceğiz de." yorumunu yaptı.

Mario Draghi, Avusturya'dan gelen AB içinde aşı dağıtım kriterlerinin değişmesi talebine de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile beraber "Hayır" dediklerini söyledi.

Kırmızı bölgeler de dahil olmak üzere ortaokula kadar olan okullar açılacak

Ülkede bugün de olmak üzere son dönemde uzaktan eğitime yönelik protestoların arttığı hatırlatılan Draghi, okulların açılmasının hükümetin öncelikli hedefi olduğunu belirtti.

Paskalya Yortusu sonrasında kırmızı bölgeler de dahil olmak üzere ülke genelinde ilk dereceli okulların açılacağı sinyalini veren Draghi, "Bilimsel veriler, okulların virüsün sınırlı ölçüde yayıldığı noktalar olduğunu ortaya koyuyor." dedi.

Aşı olmak istemeyen sağlık çalışanlarına ilişkin düzenleme geliyor

Başbakan Draghi, hükümet olarak son haftalarda ortaya çıkan bazı sağlık çalışanlarının aşı olmayı reddetmesine de değinerek, " Hükümet, bu duruma müdahale etme niyetinde. Aşılanmamış sağlık çalışanlarının hastayla temaslı halde olması kesinlikle iyi bir şey değil. Bakan Cartabia bu konuda bir düzenleme hazırlıyor." diye konuştu.

Bakan Speranza da sağlık çalışanlarının çok az bir kısmının aşı olmayı reddettiğine dikkati çekerek, "Doktor ve hemşirelerin ezici çoğunluğu örnek teşkil edecek şekilde gönüllü olarak bu kampanyaya karşılık verdi." ifadesini kullandı.

Başbakan Draghi, kendisinin gelecek hafta aşı yaptırmak için randevu talep ettiğini ve AstraZeneca aşısından olacağını da sözlerine ekledi.

Avrupa Birliği, Mario Draghi, Başbakan, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! İtalya Başbakanı Draghi'den 'aşı üretimine ağırlık verilmeli' çağrısı - Son Dakika


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