Son dakika haberi! İtalya Başbakanı Draghi: "Hükümetin niyeti OHAL'i 31 Mart sonrasına uzatmamak" - Son Dakika
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Son dakika haberi! İtalya Başbakanı Draghi: "Hükümetin niyeti OHAL'i 31 Mart sonrasına uzatmamak"

23.02.2022 23:08
Son dakika haberi! İtalya Başbakanı Draghi: "Hükümetin niyeti OHAL'i 31 Mart sonrasına uzatmamak"

Son dakika haber: İtalya Başbakanı Mario Draghi, hükümet olarak niyetlerinin Kovid-19 salgınına yönelik olağanüstü hal (OHAL) uygulamasını 31 Mart sonrasına uzatmamak olduğunu söyledi.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, hükümet olarak niyetlerinin Kovid-19 salgınına yönelik olağanüstü hal (OHAL) uygulamasını 31 Mart sonrasına uzatmamak olduğunu söyledi.

Bazı programlara katılmak üzere Floransa'da bulunan Draghi, Kovid-19 salgını dolayısıyla iki seneden fazladır yürürlükte olan ve 31 Mart 2022'de sona erecek olan OHAL uygulamasının akıbetine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Toparlanma gücünün acil durumların üstesinden gelme kapasitesine bağlı olduğunu ifade eden Draghi, "Aşı kampanyasının başarısı sayesinde salgındaki durum güçlü bir iyileşme gösteriyor ve bize de vatandaşlar ile girişimlerin yaşamındaki kısıtlamaları kaldırmak için marjlar sunuyor. Hükümetin niyetinin, OHAL'i 31 Mart sonrasına uzatmamak olduğunu açıklamak isterim." dedi.

Draghi, salgındaki risklerine göre bölgelerin renklendirilmesi uygulamasının da 31 Mart'tan itibaren yürürlükten kalkacağını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Okullar hep açık kalacak ve temaslıların da karantinaya girmesi uygulaması son bulacak. Açık havada maske kullanımı, sınıflarda FFP2 kullanımı zorunluluğu sona erecek. Gösteriler, festivaller, spor etkinlikleri, fuarlar gibi açık hava etkinliklerinden başlamak üzere; (aşı ya da Kovid-19 geçirmiş olmayı belgelendiren) 'Süper Yeşil Geçiş' sertifikası uygulaması da kademeli şekilde son bulacak. Pandemi durumunu dikkatle izlemeye devam edeceğiz, canlanma durumu olması halinde müdahale etmeye hazırız. Ama bizim hedefimiz bir an önce her şeyi yeniden açmak."

Draghi, ülkede diğer acil durumun ekonomik nitelikte olduğuna dikkati çekerek, hükümetinin bu konuda zor durumdakilere, salgından en çok etkilenen turizm sektörüne, enerji fiyatlarındaki artışa yönelik gerekli müdahalelerde bulunduğunu kaydetti.

OHAL, Ocak 2020'den beri yürürlükteydi

Salgınla mücadele için Giuseppe Conte'nin liderlik ettiği dönemin hükümeti tarafından ilk kez 31 Ocak 2020'de çıkarılan OHAL, daha önce 7 kez uzatılarak, bugüne kadar aralıksız uygulanmıştı.

İtalya'da salgının etkisini gösterdiği 2 yıl boyunca görev yapan Conte ve Draghi hükümetleri, salgının kontrolden çıktığı ve vakaların hızla yükseldiği dönemlerde, OHAL sayesinde kanun hükmünde kararnamelerle vaka artışının önüne geçmeye yönelik acil tedbirleri yürürlüğe koymuştu.

Ülkede ilk yerleşik vakanın kaydedildiği 20 Şubat 2020'den bu yana geçen 2 yılda, toplam Kovid-19 vaka sayısı bugün itibarıyla 12 milyon 603 bin 758'e ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı da 153 bin 764 oldu.

İtalya'da ayrıca son 24 saatte 252 kişi ölürken, 49 bin 40 yeni vaka kaydedildi.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! İtalya Başbakanı Draghi: 'Hükümetin niyeti OHAL'i 31 Mart sonrasına uzatmamak' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! İtalya Başbakanı Draghi: "Hükümetin niyeti OHAL'i 31 Mart sonrasına uzatmamak" - Son Dakika
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