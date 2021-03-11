İtalya Başbakanı Mario Draghi, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile telefonda görüştü.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Draghi'nin telefon görüşmesinde geçiş süreci ve Ulusal Birlik Hükümeti'ne dün Temsilciler Meclisi'nde verilen güvenoyuna atıfta bulunarak, İtalya'nın Libya'nın birliğine olan desteği ve Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde ülkede barış ve istikrarın sağlamlaştırılmasına verdiği tam desteği teyit ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Başbakan Draghi, hem muhatabını hem de hükümetini, Libya halkının ve tüm bölgenin güvenliği, refahı gibi öncelikli hedeflere odaklanmaya teşvik etti. Ortak ilgi alanlarında ikili ilişkilerin daha da güçlendirilmesine özel önem verildi." ifadeleri kullanıldı.

İtalya Dışişleri Bakanlığı da dün, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin Temsilciler Meclisinden güvenoyu almasını büyük memnuniyetle karşıladıklarını açıklamıştı.