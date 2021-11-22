İtalya Başbakanı Mario Draghi ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, uluslararası gündemde yer alan konuları telefon görüşmesinde ele aldı.
İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Draghi ve Putin'in telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.
Açıklamada, "Görüşmenin gündeminde, Polonya ve Belarus sınırındaki göç krizi, enerji fiyatlarındaki dinamikler ve Ukrayna'daki durum yer aldı." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... İtalya Başbakanı Draghi ve Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü - Son Dakika