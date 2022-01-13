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Son dakika haberi! İtalya'da Costa Concordia kazasının kurbanları anıldı - Son Dakika

Son dakika haberi! İtalya'da Costa Concordia kazasının kurbanları anıldı

13.01.2022 20:10
Son dakika haberi! İtalya'da Costa Concordia kazasının kurbanları anıldı

Son dakika gündem haberine göre İtalya'nın Giglio Adası açıklarında 13 Ocak 2012'de kayalıklara çarpan Costa Concordia kruvaziyerinde hayatını kaybeden 32 kişi, kazanın 10. yıl dönümünde düzenlenen etkinliklerle anıldı.

İtalya'nın Giglio Adası açıklarında 13 Ocak 2012'de kayalıklara çarpan Costa Concordia kruvaziyerinde hayatını kaybeden 32 kişi, kazanın 10. yıl dönümünde düzenlenen etkinliklerle anıldı.

İtalya'nın bu yüzyılda gördüğü en büyük denizcilik felaketi olarak anılan Costa Concordia kazasının 10. yıl dönümünde, yaşamını yitirenler için Giglio Adasında anma törenleri ve etkinlikler yapıldı.

Giglio Adası Belediye Başkanı Sergio Ortelli, basına yaptığı açıklamada, olayı dün gibi hatırladığını belirterek, "Limana koşuşturmaları, kazazedelerin rıhtıma gelişini, geminin ışıklarını, Giglio halkının büyüklüğünü, kestiremedikleri bu olay için dışarı çıkması… Biz, bu kazayı unutmak istemiyoruz, hayatını kaybeden 32 kişiye saygımızı göstermek istiyoruz. Bu nedenle belediye meclisinde bugünü sonsuza dek anma günü olarak belirledik. Bu bizim görevimizdi." dedi.

Adada akşam saatlerinde de kazanın yaşandığı 21.45'te mumlar ve sirenler eşliğinde bir anma etkinliği daha yapılacak.

Bu arada, İtalyan basınında da kazanın 10. yılı dolayısıyla o günün öne çıkan isimleriyle röportajlar yapılırken, televizyonlarda da kazaya ilişkin belgeseller gösterildi.

Costa Concordia kazası

Costa Concordia gemisi, 13 Ocak 2012'de 1013'ü mürettebat, 3 bin 216 yolcu olmak üzere toplam 4 bin 229 kişiyle Roma yakınlarındaki sahil şehri Civitavecchia'dan kuzeybatıdaki Savona'ya giderken, Toskana açıklarında Giglio Adası'na yakın geçiş yapmak isterken akşam yerel saatle 21.45'te kayalıklara çarpmıştı.

Çarpmanın etkisiyle geminin gövdesinde 70 metre yarık meydana gelmiş, dev gemi, Giglio Adası'na yarı batık halde yanaşabilmişti. Kazada 32 kişi yaşamını yitirmişti. Ayrıca gemi enkazında arama-kurtarma operasyonlarında çalışan bir dalgıç da hayatını kaybetmişti.

Olaya ilişkin yargı sürecinde bazı mürettebat ve Costa Crociere şirketi çalışanları savcılıkla anlaşarak hızlı yargılama yolunu seçmiş, geminin kaptanı Francesco Schettino ise birden çok kişinin ölümüne sebep olmaktan yargılanmış ve 16 yıl hapis cezası almıştı. Schettino, Yargıtay'ın hakkındaki cezayı 2017'de onaylamasından bu yana Roma'daki Rebibbia cezaevinde hapis cezasını çekiyor.

Kazanın ardından gemi, yaklaşık 20 ay boyunca Giglio Adası'na paralel yatık şekilde kalmıştı. Gemi, Eylül 2013'te "Parbuckling" işlemiyle dik konuma getirildikten sonra Temmuz 2015'te söküm için Cenova Limanı'na çekilmişti. Dev geminin söküm işlemleri 2016'da tamamlanmıştı.

Özellikle geminin dik konuma getirilmesi operasyonu, ilk defa bu kadar büyük gemiye böyle bir işlem yapılması sebebiyle mühendislik başarısı olarak da anılıyor.

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Giglio Adası, İtalya, Gemi, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! İtalya'da Costa Concordia kazasının kurbanları anıldı - Son Dakika


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