Son dakika haberi: İtalya'da Covid-19 önlemleri: Bölgesel karantina uygulanacak - Son Dakika

Son dakika haberi: İtalya'da Covid-19 önlemleri: Bölgesel karantina uygulanacak

05.11.2020 10:35
Son dakika haberi: İtalya'da Covid-19 önlemleri: Bölgesel karantina uygulanacak, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre İtalya'daİtalya hükümeti artan Covid-19 vak'aları karşısında yeni kısıtlamalar açıkladı.

İtalya'da

İtalya hükümeti artan Covid-19 vak'aları karşısında yeni kısıtlamalar açıkladı. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin imzaladığı genelgeye göre tüm ülkede 22.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkmak yasaklandı. Kısıtlamaların önce 5 Kasım'da geçerli olacağı açıklandı ancak hükümet, kısıtlamalardan etkilenen işletmelere süre tanımak adına yasaklar 1 gün ertelendi. Alınan yeni karara göre yasaklar 6 Kasım'dan itibaren geçerli olaca ve 3 Aralık'a kadar yürürlükte kalacak.

Genelgeye göre ülkedeki bölgeler virüs bulaştırma katsayılarına (Rt) göre kırmızı, turuncu ve sarı olarak üçe ayrıldı. Buna göre vak'aların en yoğun olduğu bölgeler kırmızı, en az olduğu ise sarı ile tanımlanacak. Başbakan Conte, yeni kısıtlamaları, "Tüm ülkede aynı kısıtlamaları uygulasaydık hem yüksek risk altındaki bölgelerde etkili tedbirler alamaz hem de az etkilenen bölgeleri gereksizce sıkmış olurduk" sözleriyle duyurdu.

Toplu taşımada yüzle 50 kapasite kuralı

Ulusal bazda geçerli kısıtlamalar dahilinde müzeler kapatılacak, lise ve dengi okullarda tamamen uzaktan eğitime geçilecek. Temel ihtiyaç maddeleri satan dükkanlar haricinde ticari işletmelere hafta sonları ve tatil günlerinde kapalı kalacak. Toplu taşıma araçlarında ise kapasite yüzde 50 ile sınırlandırılacak. Restoran ve kafeler 18.00'de evlere servis haricinde kepenk indirecek.

Kırmızı bölgelerde gece ve gündüz sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Bulaşma kat sayısının en yüksek olduğu Lombardiya, Piemonte, Kalabriya ve Valle D'Aosta bölgeleri en riskli olarak tanımlanan kırmızı bölgeler olarak belirlendi. Bu bölgelerde yaşayanlar iş ve sağlık gibi zorunlu haller dışında evden çıkamayacak. Pandeminin ilk dalgasında uygulanan karantinada olduğu gibi sadece market alışverişi ve zorunlu hallerde dışarıya çıkmak mazeret belgesiyle mümkün olacak. Temel ihtiyaç maddeleri satan dükkanlar haricinde işletmeler kapalı kalacak. Restoranlar sadece evlere servis yapabilecek.

Spor yapmaya, açık havada ve tek başına olmak kaydıyla izin verilecek. İlk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitim devam edecek. Veliler, zorunlu hallerde çocuklarına ev-okul yolunda eşlik edebilecek. Bu bölgelere zorunlu haller dışında giriş-çıkışlar da yasaklanıyor. Bölgede şehir değiştirmek de yasak kapsamında. Kırmızı bölge statüsü 15 gün sonunda yeniden değerlendirilecek.

Turuncu bölgelerde şehirler arası seyahat yasak

Orta dereceli riskli bölgeler ise turuncu olarak tanımlandı. Puglia ve Sicilya bölgeleri turuncu bölgeler olarak belirlendi. Bu bölgelerde restoran ve kafeler kapalı olacak, bölge içinde zorunlu haller dışında şehirlerarası seyahat yapılamayacak. Ülkenin geri kalan bölgeleri ise makul oranda kritik sarı bölgeler olacak.

Sarı bölgelerde sokağa çıkma yasağı gece uygulanacak

İtalya'da, söz konusu bölgeler haricindeki tüm bölgeler makul oranda kritik olarak nitelendirildi ve sarı bölge olarak tanımlandı. Bu bölgelerde sokağa çıkma yasağı 22.00 ile 05.00 saatleri arasında uygulanacak. Restoran ve kafeler 18.00'e kadar hizmet verebilecek, 22.00'ye kadar da evlere servis yapabilecek. Tiyatro, sinema ve müzeler kısıtlamalar boyunca kapalı kalacak. Alışveriş merkezleri ise sadece hafta sonu ve tatil günlerinde kapalı olacak.

İtalya'da Sağlık Bakanlığı'nın 4 Kasım'da açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 30 bin 550 yeni tip korona virüs vak'asına rastlandı. Covid-19 nedeniyle son 24 saat içinde 352 kişi hayatını kaybetti. Salgında toplam can kaybı 39 bin 764'e ulaştı. - ROMA

Sokağa Çıkma Yasağı, Koronavirüs, 6 Kasım, İtalya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: İtalya'da Covid-19 önlemleri: Bölgesel karantina uygulanacak - Son Dakika


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