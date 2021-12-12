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İtalya'da doğal gaz patlamasında 2 kişi öldü - Son Dakika

İtalya'da doğal gaz patlamasında 2 kişi öldü

12.12.2021 09:52

İtalya'nın güneyindeki Ravanusa kasabasında şebekedeki gaz sızıntısı nedeniyle meydana gelen patlamada iki kişi hayatını kaybetti, kayıp yedi kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

İtalya'nın güneyindeki Ravanusa kasabasında şebekedeki gaz sızıntısı nedeniyle meydana gelen patlamada iki kişi hayatını kaybetti, kayıp yedi kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

İtalyan Rainews24 kanalının haberine göre, Sicilya Adası'nda Agrigento vilayetine bağlı Ravanusa kasabasındaki doğal gaz şebekesindeki sızıntı nedeniyle dün akşam saatlerinde 6 evi etkileyen büyük bir patlama meydana geldi. Olayda, patlamanın etkisiyle üç ev yıkılırken, yakındaki diğer üç ev de hasar gördü.

İlk belirlemelere göre, söz konusu evlerde bulunan iki kişi yaşamını yitirdi, iki kişi de enkazdan kurtarıldı.

Patlamaların ardından çıkan yangını söndüren itfaiye ekipleri, arama kurtarma köpekleriyle kayıp 7 kişiyi arama çalışmalarına gece boyunca devam etti.

Ravanusa Belediye Başkanı Carmelo D'Angelo, bölgede felaket yaşandığını belirtti.

Kasabaya Agrigento, Palermo, Katanya gibi çevre illerden takviye Kızılhaç, sivil savunma ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği aktarıldı.

Italgas yetkililerin, patlama yaşanan yerde rutin kontrollerde herhangi bir sızıntı bulunmadığını öne sürdüğü ancak olay yerinde incelemelerde bulunan sivil savunma yetkililerinin gaz birikimine işaret ettiği vurgulandı.

Agrigento Cumhuriyet Savcılığı da soruşturma başlattı.

İtalya'da doğal gaz patlamasında 2 kişi öldü
İtalya'da doğal gaz patlamasında 2 kişi öldü
İtalya'da doğal gaz patlamasında 2 kişi öldü
İtalya'da doğal gaz patlamasında 2 kişi öldü

Sicilya Adası, Doğalgaz, Patlama, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya'da doğal gaz patlamasında 2 kişi öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İtalya'da doğal gaz patlamasında 2 kişi öldü - Son Dakika
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