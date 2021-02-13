Son dakika haberi... - İtalya'da Draghi Kabinesi Açıklandı- Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ve İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese Draghi... - Son Dakika

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- İtalya'da Draghi kabinesi açıklandı

Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ve İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese Draghi Hükümeti'nde de görevlerini sürdürecek

ROMA - İtalya'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Mario Draghi, Cumhurbaşkanı Sergio Matterella'ya sunduğu kabinesindeki isimler açıklandı.

İtalya Cumhurbaşkanı Matteralla'nın hükümeti kurmakla görevlendirdiği Mario Draghi, yaklaşık 10 gün süren istişarelerin ardından Matteralla'ya kabinesini sunmuştu. Draghi'nin 23 kişilik bakanlar kurulu açıklandı. Draghi kabinesinde, Conte hükümetini oluşturan 5 Yıldız Hareketi (M5S), Demokrat Parti ve Özgürler ve Eşitler'in (LeU) yan ısıra hükümet krizine neden olan Italia Viva (Iv) ile Lig (Lega) ve İtalya'nın Kardeşleri partilerinden de bakanlar bulunuyor.

Avrupa Merkez Bankası eski Başkanı Mario Draghi, eski hükümetin bileşenlerinin haricinde Silvio Berlusconi'nin partisi İtalya'nın Kardeşleri ve seçim isteyen aşırı sağcı lig partisini geniş tabanlı hükümete katılmaya ikna etti. Eski Başbakan Giuseppe Conte hükümetinin en büyük bileşeni M5S, üyelerinin internetten yaptığı oylama sonucunda Draghi hükümetine destek kararı aldı. Hareket üyelerinin yüzde 59,3'ü yeni kurulan hükümete evet derken bazı üyeler karar sonrası ayrılık kararı aldı.

Başbakan Yardımcılığı görevini Roberto Garofoli'nin üstleneceği Mario Draghi kabinesinde yer alan bazı bakanlıklardaki isimler ise şöyle:

"Luigi Di Maio - Dışişleri Bakanı

Luciana Lamorgese-İçişleri Bakanı

Marta Cartabia (tekrokrat) - Adalet Bakanı

Daniele Franco (tekrokrat) - Ekonomi Bakanı

Roberto Speranza (Leu)- Sağlık Bakanı

Patrizio Bianchi (tekrokrat) -Eğitim Bakanı

Lorenzo Guerini (PD)- Savunma Bakanı."

Öte yandan Mario Draghi hükümeti yarın TSİ 14'te Quirinale Sarayı'nda yemin edecek.