Son dakika haberi... - İtalya'da Draghi Kabinesi Açıklandı- Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ve İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese Draghi... - Son Dakika

Son dakika haberi... - İtalya'da Draghi Kabinesi Açıklandı- Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ve İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese Draghi...

13.02.2021 00:22

Son dakika haberleri: - İtalya'da Draghi kabinesi açıklandı Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ve İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese Draghi Hükümeti'nde de görevlerini sürdürecek İtalya'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Mario Draghi, Cumhurbaşkanı Sergio Matterella'ya sunduğu...

- İtalya'da Draghi kabinesi açıklandı

Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ve İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese Draghi Hükümeti'nde de görevlerini sürdürecek

ROMA - İtalya'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Mario Draghi, Cumhurbaşkanı Sergio Matterella'ya sunduğu kabinesindeki isimler açıklandı.

İtalya Cumhurbaşkanı Matteralla'nın hükümeti kurmakla görevlendirdiği Mario Draghi, yaklaşık 10 gün süren istişarelerin ardından Matteralla'ya kabinesini sunmuştu. Draghi'nin 23 kişilik bakanlar kurulu açıklandı. Draghi kabinesinde, Conte hükümetini oluşturan 5 Yıldız Hareketi (M5S), Demokrat Parti ve Özgürler ve Eşitler'in (LeU) yan ısıra hükümet krizine neden olan Italia Viva (Iv) ile Lig (Lega) ve İtalya'nın Kardeşleri partilerinden de bakanlar bulunuyor.

Avrupa Merkez Bankası eski Başkanı Mario Draghi, eski hükümetin bileşenlerinin haricinde Silvio Berlusconi'nin partisi İtalya'nın Kardeşleri ve seçim isteyen aşırı sağcı lig partisini geniş tabanlı hükümete katılmaya ikna etti. Eski Başbakan Giuseppe Conte hükümetinin en büyük bileşeni M5S, üyelerinin internetten yaptığı oylama sonucunda Draghi hükümetine destek kararı aldı. Hareket üyelerinin yüzde 59,3'ü yeni kurulan hükümete evet derken bazı üyeler karar sonrası ayrılık kararı aldı.

Başbakan Yardımcılığı görevini Roberto Garofoli'nin üstleneceği Mario Draghi kabinesinde yer alan bazı bakanlıklardaki isimler ise şöyle:

"Luigi Di Maio - Dışişleri Bakanı

Luciana Lamorgese-İçişleri Bakanı

Marta Cartabia (tekrokrat) - Adalet Bakanı

Daniele Franco (tekrokrat) - Ekonomi Bakanı

Roberto Speranza (Leu)- Sağlık Bakanı

Patrizio Bianchi (tekrokrat) -Eğitim Bakanı

Lorenzo Guerini (PD)- Savunma Bakanı."

Öte yandan Mario Draghi hükümeti yarın TSİ 14'te Quirinale Sarayı'nda yemin edecek.

Son dakika haberi... - İtalya'da Draghi Kabinesi Açıklandı- Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ve İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese Draghi...
Son dakika haberi... - İtalya'da Draghi Kabinesi Açıklandı- Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ve İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese Draghi...
Son dakika haberi... - İtalya'da Draghi Kabinesi Açıklandı- Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ve İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese Draghi...
Son dakika haberi... - İtalya'da Draghi Kabinesi Açıklandı- Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ve İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese Draghi...

Mevlüt Çavuşoğlu, Süleyman Soylu, Mario Draghi, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... - İtalya'da Draghi Kabinesi Açıklandı- Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ve İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese Draghi... - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Serenay Sarıkaya, estetik soruları karşısında çileden çıktı DSÖ'nün bir dediği diğerini tutmuyor! Koronavirüsün kökeniyle ilgili bir çelişkili açıklama daha İnce'den, Babacan'a "İlk 4 madde" tepkisi: Sorunu olanların Türkiye Cumhuriyeti ile de sorunu vardır Ali Babacan'dan Anayasa'nın ilk dört maddesi sorusuna tepki çeken yanıt: Uygun iklim olursa tartışılır ABD'de iki soyguncu içinde kadın naaşı bulunan cenaze aracını çaldı Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitime başlayacak liselerle ilgili kriterleri belirledi ABD, Husileri terör listesinden çıkardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret ettiği kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı hayatını kaybetti
Hande Sarıoğlu, işinden olduktan sonra oryantal dans videolarının devamını da paylaştı Hande Sarıoğlu, işinden olduktan sonra oryantal dans videolarının devamını da paylaştı         
23:52
Bakan Koca'dan sağlık atamaları ile ilgili tepkilere cevap: 235 yeni atama sayısı değil, boş kalan kadro sayısı Bakan Koca'dan sağlık atamaları ile ilgili tepkilere cevap: 235 yeni atama sayısı değil, boş kalan kadro sayısı         
23:39
Siyasi krizin yaşandığı İtalya'da Mario Draghi yeni hükümeti kurdu Siyasi krizin yaşandığı İtalya'da Mario Draghi yeni hükümeti kurdu         
23:08
Reytinglere yenik düşen Sol Yanım, final kararı aldı Reytinglere yenik düşen Sol Yanım, final kararı aldı         
22:33
Rizespor'da görevinden istifa eden Sumudica, büyük uğraşlar sonucunda kararından vazgeçirildi Rizespor'da görevinden istifa eden Sumudica, büyük uğraşlar sonucunda kararından vazgeçirildi         
22:27
Barakası yıkılan kadın dehşet saçtı! Tüfekle 2 kişiyi vurduktan sonra belediye binasını bastı Barakası yıkılan kadın dehşet saçtı! Tüfekle 2 kişiyi vurduktan sonra belediye binasını bastı         
20:45
CHP için gözünü kaybeden parti üyesi gördüğü vefasızlık sonrası intihar etti CHP için gözünü kaybeden parti üyesi gördüğü vefasızlık sonrası intihar etti         
19:38
Hande Sarıoğlu, işine mal olan dans videosunu bir kez daha paylaşıp ateş püskürdü Hande Sarıoğlu, işine mal olan dans videosunu bir kez daha paylaşıp ateş püskürdü         
19:04
Bennu Yıldırımlar'ın, Bülent Emin Yarar'la evli olduğu ortaya çıktı Bennu Yıldırımlar'ın, Bülent Emin Yarar'la evli olduğu ortaya çıktı         
17:47
Alina Boz'un üstsüz paylaşımı görenleri mest etti Alina Boz'un üstsüz paylaşımı görenleri mest etti         
17:33
İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama hatırlatması! Çiçekçiler yasaktan muaf tutuldu İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama hatırlatması! Çiçekçiler yasaktan muaf tutuldu         
17:07
Cinsel istismar ve terör propagandası suçlarından yargılanan sahte hoca Burhan Dalğali, tahliye edildi Cinsel istismar ve terör propagandası suçlarından yargılanan sahte hoca Burhan Dalğali, tahliye edildi         
16:13
Turistin uyarısını dikkate almayan kadın, birkaç ay sonra kanser olduğunu öğrendi Turistin uyarısını dikkate almayan kadın, birkaç ay sonra kanser olduğunu öğrendi         
16:00
Kendisinden 15 yaş büyük bir kadına kaçan adamın canlı yayında karısına söyledikleri herkesi çıldırttı Kendisinden 15 yaş büyük bir kadına kaçan adamın canlı yayında karısına söyledikleri herkesi çıldırttı         
15:42
Meteoroloji uzmanından dikkat çeken uyarı: Sokağa çıkma yasağı 4 güne çıkarılsın Meteoroloji uzmanından dikkat çeken uyarı: Sokağa çıkma yasağı 4 güne çıkarılsın         
14:12
Kadınların evlerine girerek külot çalıp, kendini tatmin ettiği kondomları bırakan sapık, genç kıza tecavüz ettikten sonra öldürdü Kadınların evlerine girerek külot çalıp, kendini tatmin ettiği kondomları bırakan sapık, genç kıza tecavüz ettikten sonra öldürdü         
09:34
Para isteyen çiçekçi çocuğa kitap hediye eden Aleyna Tilki, aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı Para isteyen çiçekçi çocuğa kitap hediye eden Aleyna Tilki, aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı         
08:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2021 00:57:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... - İtalya'da Draghi Kabinesi Açıklandı- Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ve İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese Draghi... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei