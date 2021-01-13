Son dakika haberi | İtalya'da hükümet, Kovid-19 salgını nedeniyle OHAL'i uzatmaya hazırlanıyor - Son Dakika

Son dakika haberi | İtalya'da hükümet, Kovid-19 salgını nedeniyle OHAL'i uzatmaya hazırlanıyor

13.01.2021 15:45
Son dakika haberi | İtalya'da hükümet, Kovid-19 salgını nedeniyle OHAL'i uzatmaya hazırlanıyor, System.String[]

Son dakika haber: İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, hükümetin, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik olağanüstü halin (OHAL), 30 Nisan'a kadar uzatılmasını gerekli gördüğünü söyledi.

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, hükümetin, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik olağanüstü halin (OHAL), 30 Nisan'a kadar uzatılmasını gerekli gördüğünü söyledi.

Bakan Speranza, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde salgına ilişkin bilgi verdi ve hükümetin alacağı yeni kararları paylaştı.

Salgınla mücadelede birlik olunmasının önemine dikkati çeken Speranza, "(İkinci Dünya Savaşı) Savaştan bu yana yaşanan bu en büyük acil durumla mücadele etmenin, birlik olmaktan başka yolu yok. Bunu hem iktidara hem de muhalefete söylüyorum." dedi.

Speranza, salgında 12 bölgede risk seviyesinin yükseldiği bilgisini verirken, "Bu hafta İtalya'daki epidemiyolojik durumda genel olarak kötüye gitme söz konusu. Yoğun bakımdakilerin sayısı artıyor, Rt (virüs bulaşma katsayısı) artıyor ve bilinmeyen salgın merkezleri ortaya çıkıyor. Tüm parametreler aynı anda kötüleştiğinde, yeni tedbirler alma yükümlülüğümüz var ve bu nedenle hükümet, olağanüstü halin 30 Nisan'a kadar uzatılmasının kaçınılmaz olduğunu düşünüyor." diye konuştu.

İtalya Sağlık Bakanı Speranza, bu virüsü aşıyla yenebileceklerini de ifade etti.

Roberto Speranza ayrıca 15 Ocak sonrası halihazırdaki riske göre 3 risk kategorisine ayrılan bölgesel stratejinin, yeni ek tedbirlerle süreceği sinyalini verdi. Buna göre, orta riskli (sarı), orta-yüksek (turuncu) ve yüksek risk (kırmızı) olmak üzere 3 risk kategorisine ek olarak, hükümetin düşük risk (beyaz) kategorisini eklemeye hazırlandığını kaydetti. 100 bin kişide sadece 50 vaka görülen bölgeler, ilerleyen dönemde beyaz kategoriye alınacak.

Bulaşıcı hastalıklar uzmanı endişeli

Ülkenin önde gelen bulaşıcı hastalıklar uzmanı Prof. Massimo Galli ise La Stampa gazetesine verdiği demeçte, İtalya'da salgının gidişatıyla ilgili endişesini dile getirdi.

Galli, durumun salgının ilk dalgasının görüldüğü mart ayındaki gibi olup olmadığı sorusuna "Korkarım ki öyle. Hastanede tedavi olanların sayısı benzer. İkinci dalgada daha organizeydik ancak 43 bin ölüm oldu. Burada da bitmiş değil, çünkü önümüzdeki 10 gün içinde Noel ve yılbaşı tatillerinin nasıl geçtiğini, bunlar için ne bedel ödeyeceğimizi anlayacağız. Tabii üçüncü dalganın olmamasını da umuyoruz." yanıtını verdi.

Massimo Galli, ülkede salgın durumunun kötüleşirken, hükümette siyasi kriz olmasının kendisini öfkelendirdiğini belirterek, bu durumu "Titanic" batarken, orkestranın çalmaya devam etmesine benzetti.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 80 bine yaklaştığı İtalya'da, salgın için ilk olarak 31 Ocak 2020'de OHAL ilan edilmiş, daha sonra temmuz ve ekim aylarında bu durum iki kez uzatılmıştı.

Olağanüstü Hal, Hükümet, İtalya, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | İtalya'da hükümet, Kovid-19 salgını nedeniyle OHAL'i uzatmaya hazırlanıyor - Son Dakika


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