Son dakika haberi: İtalya'da hükümet krizi parlamentoda tartışılacak - Son Dakika

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, dörtlü koalisyonun bozulmasıyla başlayan hükümet krizini parlamento gündemine taşıyacak.

Ülkede, Italia Viva (Iv) partisinin dün, 5 Yıldız Hareketi (M5S), Demokratik Parti (PD), Özgürler ve Eşitler (LeU) ile oluşturduğu dörtlü koalisyondan çekileceğini açıklamasıyla baş gösteren siyasi kriz devam ediyor.

Krize ilişkin Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile görüşen Başbakan Conte'nin kabinesinden ayrılan Iv'li Tarım ve Orman Bakanı Teresa Bellanova, Aile Bakanı Elena Bonetti'nin istifalarını sunduğu ve bunların Cumhurbaşkanı tarafından onaylandığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Mattarella, Tarım ve Orman Bakanlığı için geçici olarak Başbakan Conte'yi görevlendirirken, Aile Bakanlığının Başbakanlığa bağlandığı bildirildi.

Başbakan Conte'nin, Cumhurbaşkanı Mattarella'ya hükümet krizini parlamento gündemine getireceğini söylediği basına yansıdı. Buna göre, Conte'nin 18 Ocak Pazartesi günü parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisine, 19 Ocak Salı da üst kanat Senatoya bilgi verip, güvenoyu talep edebileceği belirtildi.

Koalisyonun büyük ortaklarından Conte'ye destek

Koalisyonun büyük ortakları M5S ve PD yetkilileri, Conte'nin arkasında olduklarını ve Iv lideri Matteo Renzi ile bir daha bir araya gelmeyeceklerini kaydetti.

M5S mensubu Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, TG1 kanalına yaptığı açıklamada, "Biz çok net olduk. Fişi çekip hükümeti zor duruma sokanlar artık muhatabımız değil. Bu istikrarsızlık durumu uluslararası toplum önünde İtalya'ya zarar veriyor." dedi.

PD lideri Nicola Zingaretti de aşırı sağ ile koalisyona gitmeyeceklerini, Renzi'nin "Her türlü senaryoda güvenilmez" olduğunu vurguladı.

Senatodaki sandalye aritmetiği hükümet için kritik

Iv'in hükümetten çekilmesiyle ülkede ortaya çıkan siyasi belirsizlik ortamında Senatodaki sandalye aritmetiği kilit önem taşıyor.

18 senatörü bulunan Iv'in hükümetten ayrılmasıyla iktidarın, Senatodaki çoğunluğu da riskli hale geldi.

315 sandalyeli Senatoda, salt çoğunluk için en az 158 oy gerekiyor. Halihazırda Iv'in çıkışıyla M5S-PD-LeU'nun çoğunluk için gereken barajın altında olduğu belirtiliyor.

M5S ve PD'nin hükümetin Senatoda güvenoyu alıp devamını sağlamak ya da yine Conte liderliğinde kurulacak başka bir hükümet için özellikle karma grup olarak geçen bağımsız parlamenterlerden destek arayışına girdiği de basına yansıdı.

Diğer yandan, muhalefetteki sağ partiler ise erken seçim çağrısı yapmaya devam ediyor. Anketler, oy kaybı yaşasa da aşırı sağcı Lig Partisinin ilk sırada yer aldığını gösteriyor.

Muhtemel senaryolar

Mevcut Conte hükümetinin, Senatoda güvenoyu alacak çoğunluğa erişememesi halinde 4 senaryo öne çıkıyor. Buna göre, Conte'nin M5S, PD ve LeU'ya ek "Sorumluluk sahipleri" olarak anılan bağımsız parlamenterlerle parlamentoda çoğunluğa ulaşıp yeni hükümet kurması, mevcut koalisyon partilerinin Conte yerine başka bir başbakan liderliğinde koalisyon oluşturması ilk sıralarda sayılan senaryolardan.

Eski Avrupa Merkez Bankası Başkan Mario Draghi, eski IMF Türkiye Masası Şefi ve ekonomist Carlo Cottarelli, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Marta Cartabia gibi bir ismin teknokrat bir hükümet kurması ya da erken seçimlere gidilmesi dile getirilen diğer senaryolar arasında yer alıyor.

M5S, PD, LeU ve Iv'in oluşturduğu ve "2. Conte Hükümeti" olarak anılan koalisyon, yine Giuseppe Conte liderliğindeki M5S ile aşırı sağcı Lig Partisinin oluşturduğu koalisyon hükümetinin yerine 5 Eylül 2019'da kurulmuştu.