Son dakika haberi | İtalya'da karantina aşıkları evlenme kararı aldı - Son Dakika

Son dakika haberi | İtalya'da karantina aşıkları evlenme kararı aldı

Son dakika haberleri: İtalya'nın Verona kentinde, karantina sırasında balkondan balkona aşk yaşayan Michele D'Alpaos (38) ve Paola Agnelli (40) evlenme kararı aldı.

Son dakika haberi | İtalya'da karantina aşıkları evlenme kararı aldı, System.String[]
İtalya'nın Verona kentinde, karantina sırasında balkondan balkona aşk yaşayan Michele D'Alpaos (38) ve Paola Agnelli (40) evlenme kararı aldı.

İtalya'nın Verona kentinde Mart ayında karantina nedeniyle evlerine kapanan Romeo ve Juliet'i andıran aşkın temelini atan Michele D'Alpaos (38) ve Paola Agnelli (40) evlenme kararı aldı. Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle karantina uygulamasında balkon balkona aşk yaşayan çift sürpriz bir kararla evlenmek için geri sayıma başladı.

10 HAFTA BOYUNCA BALKONDA AŞK

Evlerinin balkonunda 10 hafta boyunca aşklarını devam ettiren çift, Haziran ayında ilan edilen normalleşme sürecinde ilk kez biraraya geldi. Düğün töreniyle ilgili açıklamada bulunan çift, düğünü evlerinin terasında yapacaklarını açıkladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Paola, "Kesinlikle evleniyoruz, tek yapmamız gereken düğün gününü belirlemek" dedi.


- İtalya

Verona, İtalya, Düğün, Mart, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 11:02 - Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika haberi | İtalya'da karantina aşıkları evlenme kararı aldı - Son Dakika Dünya

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