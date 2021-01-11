Ezber bozan araştırma! Koronavirüsün Kasım 2019'dan bu yana İtalya'da var olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

Ezber bozan araştırma! Koronavirüsün Kasım 2019'dan bu yana İtalya'da var olduğu ortaya çıktı

11.01.2021 20:19
Ezber bozan araştırma! Koronavirüsün Kasım 2019'dan bu yana İtalya'da var olduğu ortaya çıktı, System.String[]

İtalya'da Milano Üniversitesinin yaptığı bilimsel araştırma, Kasım 2019'da genç bir kadından alından deri biyopsisinde yeni tip koronavirüs izine rastlandığını ortaya koydu.

Milano Üniversitesinin bir çalışması daha ülkede ilk Kovid-19 vakasının kaydedildiği 21 Şubat 2020'den aylar önce "SARS-CoV-2" olarak da bilinen Kovid-19'un ülkede dolaşımda olduğunu gösterdi.

Milano Üniversitesinde Raffaele Gianotti'nin koordine ettiği araştırma ekibi, Kasım 2019'da 25 yaşındaki kadın hastadan atipik dermatit nedeniyle alınan biyopside, daha sonra yapılan immünhistokimyasal çalışma ve RNA-FISH analizi ile Kovid-19 saptadı. Bu hastanın, sistemik semptomu olmayıp, deri lezyonu ile başvuran ve biyopside iki farklı yöntemle Kovid-19 taşıyan ilk vaka olduğu bildirildi. Kovid-19 hastalarında da yüzde 5 ila yüzde 10 ihtimalle deri patolojilerine rastlandığı belirtildi.

Söz konusu çalışmanın sonuçları, "British Journal of Dermatology" dergisinde yayımlandı.

ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR DA AYNI DÖNEME İŞARET ETMİŞTİ

Milano Üniversitesinin, "Emerging Infectious Diseases" dergisinde geçen ay yayımlanan bir başka çalışmasında da Milano yakınlarında yaşayan 4 yaşındaki bir çocuktan alınan sürüntü örneğinin, Çin'in Vuhan kentinde patlak veren virüsün erken türüyle yüzde 100 uyum gösterdiği anlaşılmıştı.

İtalya'da daha önce yapılan bir başka araştırmada da Milano ve Torino kentleri kanalizasyonlarından Aralık 2019 döneminde alınan atık su örneklerinde, Kovid-19 izlerine rastlandığı açıklanmıştı.

Kovid-19 salgını, ortaya çıktığı Çin'den sonra ilk dalgada en çok İtalya'yı etkiledi. İtalya'da salgının resmen başladığı 21 Şubat'tan bugüne kadar 79 bin 203 kişi hayatını kaybetti.

Ezber bozan araştırma! Koronavirüsün Kasım 2019'dan bu yana İtalya'da var olduğu ortaya çıktı

araştırma, İtalya, Milano, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ezber bozan araştırma! Koronavirüsün Kasım 2019'dan bu yana İtalya'da var olduğu ortaya çıktı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde yeni dönem! İstikşafi görüşmeler 25 Ocak'ta yapılacak Naz Mila durmuyor! Ormanda yarı çıplak pozlar verdi Kayserispor'da Dan Petrescu dönemi resmen başladı 'Sex and the City' dizisi yeni adıyla ekranlara geri dönüyor G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a zehir zemberek sözler: Haddini bileceksin Rıdvan Dilmen, Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı ücretle ilgili ipucu verdi Yunanistan'dan Türkiye'nin davetine yanıt: İstikşafi görüşmelerin tarihinin belirlenmesi halinde temaslara katılırız Meteoroloji'nin ardından AKOM'dan İstanbul uyarısı: Perşembe günü kar bekleniyor
Alanyaspor, evinde Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu Alanyaspor, evinde Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu         
21:27
ABD'de Temsilciler Meclisi'nden Trump'a yönelik resmi suçlama ABD'de Temsilciler Meclisi'nden Trump'a yönelik resmi suçlama         
21:13
Sunucu Buket Aydın ekranlara dönüyor! İşte yeni adresi Sunucu Buket Aydın ekranlara dönüyor! İşte yeni adresi         
21:04
Meteoroloji tek tek uyardı! 10 ilde gök gürültülü sağanak ve kuvvetli fırtına etkili olacak Meteoroloji tek tek uyardı! 10 ilde gök gürültülü sağanak ve kuvvetli fırtına etkili olacak         
20:37
Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi         
20:19
Son Dakika: Türkiye'de 11 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 174 kişi vefat etti, 10 bin 220 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 11 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 174 kişi vefat etti, 10 bin 220 yeni vaka tespit edildi         
20:07
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Perşembe veya Cuma günü aşılama başlayacak Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Perşembe veya Cuma günü aşılama başlayacak         
19:33
Survivor'da Survivor'da "Cemal Hünal diskalifiye oldu" iddiası         
17:45
WhatsApp vatandaşları ikiye böldü, uzmandan uyarı geldi: 'Benim gizli saklım yok' yaklaşımı doğru değil WhatsApp vatandaşları ikiye böldü, uzmandan uyarı geldi: 'Benim gizli saklım yok' yaklaşımı doğru değil         
16:29
Harf hatası nedeniyle evi başkasının üzerine kaydedilen yaşlı adam, 21 yıl sonra tapusuna kavuştu Harf hatası nedeniyle evi başkasının üzerine kaydedilen yaşlı adam, 21 yıl sonra tapusuna kavuştu         
15:29
Ünlü aktör Jason Statham, turizmin başkenti Antalya'da çekilecek aksiyon filminde rol alacak Ünlü aktör Jason Statham, turizmin başkenti Antalya'da çekilecek aksiyon filminde rol alacak         
14:01
Koronavirüs aşısı olan Alişan'dan Koronavirüs aşısı olan Alişan'dan "Sağlıkçılar varken neden sen oldun" tepkilerine cevap         
12:38
Bekçi cinayetinden yasak aşk çıktı! Yurt dışına kaçarken yakayı ele verdi Bekçi cinayetinden yasak aşk çıktı! Yurt dışına kaçarken yakayı ele verdi         
12:30
2021'in aşk bombası: İclal Aydın, Erdinç Gülener ile ilişki yaşıyor 2021'in aşk bombası: İclal Aydın, Erdinç Gülener ile ilişki yaşıyor         
11:59
"Benimle ilişkiye girer misin?" teklifinden sonra kağıt toplayıcısını boğazından bıçaklamıştı! Sanığa 14 yıl hapis cezası         
11:22
Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi         
10:32
"Eşimi vurdum" diyerek polisi aradı, eve gelen ekipleri vurulduğu iddia edilen kadın karşıladı         
09:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2021 21:59:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ezber bozan araştırma! Koronavirüsün Kasım 2019'dan bu yana İtalya'da var olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei