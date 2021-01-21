Son dakika haberi: İtalya'da Kovid-19'a yönelik aşılama kampanyası yavaşladı - Son Dakika

Son dakika haberi: İtalya'da Kovid-19'a yönelik aşılama kampanyası yavaşladı

21.01.2021 23:03
Son dakika haberi: İtalya'da Kovid-19'a yönelik aşılama kampanyası yavaşladı, System.String[]

Son dakika haberlerine göre İtalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında lojistik ihtiyaçlardan sorumlu Başbakanlık Acil Tedarik Komiseri Domenico Arcuri, aşı teslimatlarındaki gecikmeler nedeniyle ülkedeki aşılamanın önemli ölçüde yavaşladığını söyledi.

İtalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında lojistik ihtiyaçlardan sorumlu Başbakanlık Acil Tedarik Komiseri Domenico Arcuri, aşı teslimatlarındaki gecikmeler nedeniyle ülkedeki aşılamanın önemli ölçüde yavaşladığını söyledi.

Arcuri, düzenlediği basın toplantısında, ABD'li ilaç firması Pfizer'ın İtalya'nın da aralarında olduğu Avrupa Birliği (AB) ülkelerine sağlayacağı doz miktarını azaltmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Pfizer'ın aşı dozlarını yüzde 20 azaltması, 27 AB ülkesinin tamamını homojen biçimde etkileyecektir." diyen Arcuri, İtalya'da aşılama kampanyasının daha geniş şekilde sürmesi gerekirken, hız kesmek durumunda kaldıklarını dile getirdi.

Arcuri, şunları kaydetti:

"Teslimattaki gecikmeler, kampanyayı önemli ölçüde yavaşlattı. Gelecek hafta normale göre yüzde 20 daha az aşı teslim alacağız, bu hafta da yüzde 29 daha az aşı temin edildi. Aşılama, günde ortalama 80 binlerdeyken, geçen cumartesi 28 bine kadar geriledi. Bu gecikme, firmanın tek taraflı aldığı karardan kaynaklandı."

İtalyan basınında dün çıkan haberlerde, 15 Ocak'ta aşı tedarikini geçici süre azaltacağını açıklayan ABD'li ilaç firmasına karşı İtalyan hükümetinin, deneyimli hukuk müşavirlerini yasal yollara başvurma konusunda harekete geçirdiği belirtilmişti.

İtalya aşılamaya hızlı bir giriş yapmıştı

AB ülkelerinde yaygın aşılamanın başladığı 27 Aralık 2020'den bu zamana kadar İtalya'da 1 milyon 266 bin 402 kişi aşılandı.

Aşılama kampanyasında AB ülkeleri arasında ilk sırada yer alan İtalya'da 27 Aralık 2020'den sonraki 14 günde aşılananların sayısı 500 bini geçerken, 20. gün olan 15 Ocak'ta ise 1 milyonu bulmuştu.

Avrupa Birliği, Başbakanlık, İtalya, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: İtalya'da Kovid-19'a yönelik aşılama kampanyası yavaşladı - Son Dakika


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