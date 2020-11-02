Son dakika haberi | İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 39 bini aştı - Son Dakika

Son dakika haberi | İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 39 bini aştı

02.11.2020 19:59
Son dakika haberi | İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 39 bini aştı, System.String[]

Son dakika gündem haberi... İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 233 artarak, 39 bin 59 oldu.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 233 artarak, 39 bin 59 oldu.

Sağlık Bakanlığı'nın günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 22 bin 253 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgında son 6 günün en düşük yeni vaka sayısı bugün kaydedilirken, dünün hafta sonu olması sebebiyle yapılan test sayısı da daha az oldu.

Salgın başladığı şubattan beri virüs kapan kişi sayısı toplam 731 bin 588 oldu.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı da 396 bin 512'ye, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 2 bin 22'ye yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 233 artarak, 39 bin 59'a çıktı.

İyileşenlerin sayısı ise 3 bin 637 artarak, 296 bin 17'ye ulaştı.

Milanolu tabiplerden acil kısıtlayıcı önlem çağrısı

Milano Tabipler Birliği Başkanı Roberto Carlo Rossi yaptığı açıklamada, hastanelerdeki durumun sürdürülemez duruma geldiğini belirterek, birlik olarak kent yönetiminin bir an önce kısıtlayıcı tedbirleri devreye sokması konusunda çağrı yaptıklarını ifade etti.

Başbakan Giuseppe Conte de bugün parlamentoda yeni bazı kısıtlayıcı tedbirleri açıkladı. Conte karantinanın Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi üzerinde olumsuz etkileri olacağını belirtti.

Malta'da günlük vaka sayısında yeni rekor

Kovid-19 salgınının ikinci dalgasından en çok etkilenen yerlerden olan Malta'da da son 24 saatte 218 yeni vaka tespit edildi. Böylece ülkede salgının başladığı marttan bu yana en yüksek vaka sayısına bugün ulaşıldı.

Adada aktif hasta sayısı 1937'ye çıkarken, salgında bugüne kadar 64 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, İtalya, Malta, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 39 bini aştı - Son Dakika


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