Son dakika haberi... İtalya'da Kovid-19 salgınında yeni vakalardaki artış eğilimi sürüyor - Son Dakika

İtalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 1616 yeni vaka kaydedildi.

Sağlık Bakanlığının günlük paylaştığı verilere göre, günlük yeni vaka sayısında son günlerde görülen hafif yükseliş bugün de devam etti ve son 24 saatte 1616 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Dün bu sayı 1597 idi.

Ülkede, salgın başından beri Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 284 bin 796 oldu.

Yeni vakaların etkisiyle aktif Kovid-19 hasta sayısı 36 bin 767'ye yükselirken, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 175'e ulaştı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı da 10 artarak, 35 bin 597 oldu.

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü'nden (ISS) yapılan açıklamada, ülkede üst üste 6. haftadır yeni vaka sayısının yükselmekte olduğu belirtildi.

ISS, son 30 günde yeni vakaların yaş ortalamasının 33 olduğunu açıkladı.

Malta'daki durum

Son bir aydır vakaların hızla arttığı ülkelerden olan Malta'da son 24 saatte 43 kişinin daha Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Salgının başından beri 15 kişinin Kovid-19 nedeniyle öldüğü ülkede, 399 aktif Kovid-19 hastası bulunuyor.