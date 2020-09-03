Son dakika haberi: İtalya'da son 24 saatte 1397 yeni koronavirüs vakası

İtalya'da son 24 saatte 1397 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 272 bin 912'ye yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 1397 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 10 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 272 bin 912'ye, toplam can kaybı ise 35 bin 507'ye ulaştı. Ülkede 208 bin 490 kişinin ise virüsü yenerek iyileştiği bildirildi