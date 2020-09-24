İtalya'da son 24 saatte 1786 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 304 bin 323'e yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 1786 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 23 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 304 bin 323'e, toplam can kaybı ise 35 bin 781'e ulaştı. Ülkede 221 bin 762 kişinin ise virüsü yenerek iyileştiği bildirildi.