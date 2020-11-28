İtalya'da son 24 saatte Covid-19'a bağlı 686 ölüm - Son Dakika

İtalya'da son 24 saatte Covid-19'a bağlı 686 ölüm

28.11.2020 20:04
İtalya'da son 24 saatte Covid-19'a bağlı 686 ölüm, System.String[]

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 686 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 54 bin 363'e yükseldi.

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 686 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 54 bin 363'e yükseldi.

Avrupa'da korona virüs salgınında can kayıpları artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte yapılan 225 bin 940 testte 26 bin 323 yeni pozitif vaka tespit edildiği ve 686 kişinin virüs nedeni ile hayatını kaybettiği bildirildi. Ülkede toplam vaka sayısının 1 milyon 564 bin 532'ye, toplam can kaybının 54 bin 363'e ulaştığı aktarıldı. Ülkede toplam aktif vaka sayısı ise 789 bin 308'e yükseldi.

Bakanlık, son 24 saatte 24 bin 241 kişinin virüsü yenerek sağlığına kavuştuğu aktarırken, yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısının son 24 saatte 20 kişi azalarak, 3 bin 762'ye gerilediğini açıkladı.

5 BÖLGEDE KISITLAMALAR HAFİFLETİLDİ

İtalya'da 5 Kasım'da yürürlüğe giren bölgesel Covid-19 kısıtlamaları, salgın verilerinin haftalık olarak değerlendirilmesinin ardından 5 bölgede hafifletildi. Salgının en kritik olduğu kırmızı bölgeler arasında yer alan Lombardiya, Piemonte ve Kalabriya'nın kırmızı seviyeden bir alt seviye olan turuncu seviyeye çekildi. Kırmızı bölgelerde tam gün, turuncu bölgelerde ise gece 22.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Daha önce turuncu bölge olarak belirlenen Liguria ve Sicilya Adası ise kısıtlamaların en düşük seviye olan sarı seviyeye çekildi.

(Burak Ortahamamcılar/İHA)

İtalya'da son 24 saatte Covid-19'a bağlı 686 ölüm
İtalya'da son 24 saatte Covid-19'a bağlı 686 ölüm

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, İtalya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İtalya'da son 24 saatte Covid-19'a bağlı 686 ölüm - Son Dakika


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