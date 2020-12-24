Son dakika haberleri... İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 574 ölüm

İngiltere'de son 24 saatte 39 bin 36 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 574 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 188 bin 587'ye yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 39 bin 36 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 574 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 188 bin 587, toplam can kaybı ise 69 bin 625 olarak duyuruldu.