Son dakika haberleri... İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 574 ölüm
24.12.2020 20:22
Son dakika dünya haberine göre İngiltere'de son 24 saatte 39 bin 36 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 574 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu.
İngiltere'de son 24 saatte 39 bin 36 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 574 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 188 bin 587'ye yükseldi.
İngiltere'de son 24 saatte 39 bin 36 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 574 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 188 bin 587, toplam can kaybı ise 69 bin 625 olarak duyuruldu.
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