Son dakika haberi! İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 528 ölüm
07.12.2020 20:15
Son dakika haber... İtalya'da son 24 saatte 13 bin 720 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 528 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu.
İtalya'da son 24 saatte 13 bin 720 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 528 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 742 bin 557'ye yükseldi.
İtalya'da son 24 saatte 13 bin 720 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 528 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 742 bin 557'ye, toplam can kaybı ise 60 bin 606'ya ulaştı. Ülkede toplamda 933 bin 132 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 748 bin 819 da aktif vaka olduğu bildirildi.
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