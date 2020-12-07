Son dakika haberi! İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 528 ölüm

İtalya'da son 24 saatte 13 bin 720 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 528 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 742 bin 557'ye yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 13 bin 720 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 528 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 742 bin 557'ye, toplam can kaybı ise 60 bin 606'ya ulaştı. Ülkede toplamda 933 bin 132 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 748 bin 819 da aktif vaka olduğu bildirildi.