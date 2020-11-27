Son dakika haberi... İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 827 ölüm

İtalya'da son 24 saatte 28 bin 352 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 827 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 538 bin 217'ye yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 28 bin 352 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 827 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 538 bin 217'ye, toplam can kaybı ise 53 bin 677'ye ulaştı. Ülkede toplamda 696 bin 647 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 787 bin 893 de aktif vaka olduğu bildirildi.