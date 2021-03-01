Son dakika haberi: İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 246 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 246 artarak, 97 bin 945 oldu.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 170 bin 633 testte 13 bin 114 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlamasından bu yana geçen bir yılda vaka sayısı toplam 2 milyon 938 bin 371'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 424 bin 333'e, yoğun bakımdakilerin sayısı da 2 bin 289'a yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 246 artarak, 97 bin 945'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı 10 bin 894 artışla 2 milyon 416 bin 93 oldu.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 4 milyon 354 bin 8'e ulaştı. Aşılananların 1 milyon 411 bin 663'ünün, ikinci dozu alanlar olduğu belirtildi.

Sağlık Bakanı Roberto Speranza ise bugün bir toplantıda yaptığı konuşmada, "'Her şey bitti ve yeni aşamadayız' demek güzel olurdu. Ancak kamu kurumlarını temsil edenlerin büyük sorumlulukları var. Gerçek şu ki gelecek haftalar kolay olmayacak. Bulaşma önemli şekilde artıyor ve bu yüzden halen tüm enerjiyle savaşmamız gerekiyor. Tüm bölgelerden salgın eğrisinin yükseldiğine dair sinyaller geliyor." ifadesini kullandı.