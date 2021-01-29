Son dakika haberi: İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 477 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberi: İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 477 kişi hayatını kaybetti

29.01.2021 21:07
Son dakika haberi: İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 477 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Son dakika haberleri: İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 477 artarak, 87 bin 858 oldu.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 477 artarak, 87 bin 858 oldu.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte 13 bin 574 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı geçen yıl şubat ayından bu yana vaka sayısı 2 milyon 529 bin 70'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 467 bin 824'e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 2 bin 270'e geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 477 artarak, 87 bin 858'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 19 bin 879 artarak, 1 milyon 973 bin 388'e ulaştı.

Bu arada, Kovid-19 için yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık'ta başladığı ülkede bugün son güncellenen verilere göre, aşılananların sayısı 1 milyon 713 bin 362 oldu. Bunların 392 bin 504'ünün ikinci dozu alanlar olduğu belirtildi.

Ülkede Rt endeksi geriledi

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü (ISS), 6-19 Ocak dönemine ilişkin değerlendirme raporunu açıklarken, ülke genelinde virüs bulaşma katsayısının (Rt endeksi) 1'in altına gerileyerek, 0,84 olduğunu bildirdi.

ISS'nin Rt endeksinin gerilediğini açıklamasının ardından Sağlık Bakanı Roberto Speranza da salgının ikinci dalgasında uygulanmaya başlanan, bölgelerin risk seviyesine göre farklı renk kategorilerine ayrılması stratejisi kapsamında 21 idari bölgenin risk seviyesi ve kategorilerini güncelledi.

Bakan Speranza, 31 Ocak'tan itibaren Puglia, Sardinya, Sicilya, Umbria ve Bolzano Özerk Yönetiminin yüksek riskli "turuncu" kategoriye alındığını, diğer tüm bölgelerin (16 bölge) orta riskli "sarı" kategoriye alınacağını belirtti.

İtalya, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 477 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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