İtalya'nın Lucca kentinden Treviso'ya gitmek üzere 9 Haziran'da 7 kişiyle havalanan helikopter bir süre sonra radardan kaybolmuştu. 4 Türk, 2 Lübnanlı ile 1 İtalyan pilot bulunan ve enkazı 11 Haziran'da bulunan helikopterdeki 7 kişiden kurtulan olmamıştı.

Burada taziyeleri baba Muammer, anne Kadriye, kardeşleri İlknur, Serdar ve Serhat Uçak kabul etti.

Kaynak: AA

Kocaeli, Yalova, İtalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: İtalya'daki helikopter kazasında yaşamını yitiren İlker Uçak'ın cenazesi Kocaeli'de defnedildi - Son Dakika

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