Son dakika haberi! İtalya'dan Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin sözlerine tepki gösterildi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! İtalya'dan Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin sözlerine tepki gösterildi

19.03.2022 22:17
Son dakika haberi! İtalya'dan Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin sözlerine tepki gösterildi

Son dakika haberleri... İtalya Başbakanı Mario Draghi, Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Alexei Paramonov'un, İtalya'ya ve Savunma Bakanı Lorenzo Guerini'ye yönelik sözlerinin "nefret dolu ve kabul edilemez" olduğunu bildirdi.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Alexei Paramonov'un, İtalya'ya ve Savunma Bakanı Lorenzo Guerini'ye yönelik sözlerinin "nefret dolu ve kabul edilemez" olduğunu bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Avrupa Müdürü Alexei Paramonov'un Ria Novosti ajansına yaptığı, İtalya'nın Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları devreye almasının "geri dönülmez sonuçları" olacağını ve İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini'nin pandemi döneminde Rusya'dan yardım istediğini ancak şu anda "Rusya karşıtı şahinlerden" biri olduğu yönündeki açıklaması, İtalya'da büyük tepkiyle karşılandı.

Başbakan Draghi, yaptığı yazılı açıklamayla Savunma Bakanı Guerini'ye sahip çıkarak,"Rus hükümetinin saldırganlığına maruz kalan Bakan Guerini'ye dayanışmamı ifade etmek istiyorum. Ukrayna'nın işgali ile İtalya'daki salgın dönemiyle arasındaki karşılaştırma nefret dolu ve kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

İtalya Dışişleri Bakanlığı da yazılı açıklamayla Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin sözlerine tepki gösterdi.

İtalya'nın Avrupa ve uluslararası ortaklarıyla Rusya'nın uluslararası hukuk çerçevesine dönmesi için hareket etmeye devam edeceğinin belirtildiği açıklamada, "İtalya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Dışişleri Bakanlığı Avrupa Müdürü Alexei Paramonov'un, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların 'geri dönülmez sonuçları' olacağı yönündeki tehditkar açıklamalarını kesin olarak reddediyor ve Rusya Federasyonu'nu sert şekilde kınadığımız Ukrayna'daki yasa dışı ve vahşi saldırganlığını kesmeye çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Savunma Bakanı Guerini de Rusya'dan kendisine yönelik tepkiyi "propaganda" olarak niteledi.

İtalya'daki siyasetçi diğer isimler de Guerini'ye destek ve dayanışma mesajı paylaştı.

YORUMLAR
500
Bulgaristan 10 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan etti Bulgaristan 10 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan etti Bulgaristan, 10 Rus diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti Bulgaristan, 10 Rus diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti

Dışişleri Bakanlığı, Mario Draghi, İtalya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! İtalya'dan Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin sözlerine tepki gösterildi - Son Dakika


Son Dakika
22:00 Kara Kartal'da Ghezzal isyanı! Hatayspor karşılaşmasından sonra açtı ağzını yumdu gözünü
21:34 Muğla'da çıkan yol kavgası kanlı bitti! "Bisikletle buradan geçemezsin" dedikleri genci tabancayla vurdular
21:31 Ülkemizde 19 Mart günü koronavirüs sebebiyle 105 kişi hayatını kaybetti, 17 bin 328 yeni vaka belirlendi
21:30 Zonguldak'da çarşıdan evine dönen adam 65 yaşındaki eşini asılı halde ölü buldu!
21:08 Bolu Dağı Tüneli'nde yaşanan feci kazada bir sürücü, kağıt gibi olan araçtan sıyrık bile almadan çıktı!
21:06 Son Dakika: İstanbul'da yarın saat 10.00'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryeler trafiğe çıkabilecek!
21:05 Beşiktaş galibiyete hasret kaldı! Kara Kartal, Hatayspor maçını beraberlikle bitirdi
20:29 Taraftar sosyal medyadan tepki gösteriyor! Acun Ilıcalı'nın Hull City'si toparlanamıyor
20:10 Muharrem İnce'nin Erdoğan'ın fotoğrafına sorduğu soru sosyal medyada gündem oldu!
19:56 İzmir'de ortalık birbirine girdi! Göztepeli futbolcu ile taraftar arasında tartışma çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 22:25:11. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! İtalya'dan Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin sözlerine tepki gösterildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement