Son dakika haberi... İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio: "Libya dış politikamızın ve ulusal güvenliğimizin önceliğidir" - Son Dakika

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Libya'nın İtalya'nın dış politikası ve ulusal güvenliğinin önceliğini oluşturduğunu, Sirte'nin çatışmaların değil ateşkes diyaloğunun başlangıcı olması gerektiğini söyledi.

Di Maio, Libya'nın başkenti Trablus'a yaptığı günübirlik ziyaret sonrası, Roma'nın Ciampino havaalanında basın açıklaması yaptı.

Yeni tip koronovirüs (Kovid-19) salgınının en dramatik döneminde dahi İtalya ile Libya arasındaki diyaloğun hiç kopmadığını belirten Di Maio, "Libya, dış politikamızın ve ulusal güvenliğimizin önceliğidir. Jeostratejik çıkarlarımızı koruma konusunda hiç olmadığı kadar kararlıyız ve bunu yapacağız." dedi.



Bakan Di Maio, Libya krizinde askeri çözüm olmadığı görüşünü yineleyerek, "Biz, Sirte'yi özgürlüğüne kavuşturma operasyonunun risklerine dair, yeni çatışmalara yol açabileceği konusunda endişelerimizi dile getirdik. Bu operasyon yeni sivil kayıplarına yol açabilir. Sirte, çatışmaların başlangıç noktası ya da Libya'nın bölünmesinin değil, Birleşmiş Milletlerin (BM) Berlin Süreci bağlamında aracılık ettiği tüm aktörlerin olduğu, ateşkes diyaloğunu başlatmak için bir başlangıç noktası olmalı." diye konuştu.

Di Maio, ülkesi açısından Libya'nın bölünmesinin kabul edilemez olduğunu ve bunun yeni çatışmalara yol açabileceğini dile getirdi.

İtalya'nın, Libya'nın BM tarafından tanınan hükümetine desteğini aktaran Di Maio, Libya'da barışın BM rehberliğinde Berlin Süreci çerçevesinden geçtiğini söyledi.

BM'nin bu ülkeye yönelik silah ambargosunu denetlemek için AB tarafından oluşturulan İrini operasyonunun coğrafi açıdan dengeli ve tarafsız olduğunu savunan Di Maio, "Libya'ya silah akışı durmalı." ifadesini kullandı.



İtalyan bakan, geçen cuma Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüğünü anımsatarak, "Bu ziyaret konusunda muhataplarımı bilgilendirdim. Türkiye'nin çabasının önemi net olmakla birlikte İtalya'nın, Trablus açısından son derece önemli, kesinlikle vazgeçilmez ve yeri doldurulamaz bir ortak olarak kaldığına dair güvence aldım." değerlendirmesinde bulundu.

İtalya ile Libya arasında göç anlaşmasının müzakere tarihi belli oldu



Di Maio, Trablus ile Roma arasında Şubat 2017'de imzalanan yasadışı göç ve insan kaçakçılığıyla ilgili anlaşmanın yenilenmesine ilişkin İtalyan diplomasisinin bugün Trablus'ta önemli bir sonuç elde ettiğini anlattı.



İtalyan bakan, Başbakan Serrac'ın kendisine Libya tarafının mutabakat zaptında istediği değişiklikleri ilettiğini belirterek, "İlk değerlendirmemize göre, Libya'nın insan haklarını uygulama konusundaki isteğiyle doğru yönde ilerliyoruz. 2 Temmuz, anlaşmadaki değişikliklere yönelik müzakerelerin başlayacağı tarih olacak." dedi.