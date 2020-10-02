Son dakika haberi: İtalya, Kovid-19 salgınında 2 bin 499 yeni vaka açıkladı - Son Dakika

Son dakika haberi: İtalya, Kovid-19 salgınında 2 bin 499 yeni vaka açıkladı

Son dakika gündem haberi: İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, son 24 saatte 2 bin 499 yeni vaka kaydedildi.

Son dakika haberi: İtalya, Kovid-19 salgınında 2 bin 499 yeni vaka açıkladı, System.String[]

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, son 24 saatte 2 bin 499 yeni vaka kaydedildi.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 2 bin 499 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece üst üste ikinci günde günlük yeni vaka sayısı 2 binin üzerinde kaydedildi.

Salgın başından bu yana virüs kapan kişi sayısı toplam 319 bin 908 oldu.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı da 53 bin 997'ye yükselirken, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 294'e çıktı.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 23 artarak, 35 bin 941'e ulaştı.

İyileşenlerin sayısı ise 1126 artarak, 229 bin 970 oldu.

Maske takma kuralı genişletilebilir

Ülke genelinde halihazırda pek çok yerde sadece kapalı alanlarda uygulanan maske takma kuralının açık hava alanlarını da kapsayacak şekilde genişletilmesi değerlendiriliyor.

Bazı bölgelerde kapalı alanların dışında da maske takılması gerekirken, son olarak başkent Roma'nın da yer aldığı Lazio Bölgesi de açık havada maske takılması zorunluluğu getirdi.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi sonrasında düzenlediği basın toplantısında, maske zorunluluğunu değerlendireceklerini belirterek, "Açık alanlarda maske takılmasını, durumu kritik olarak gören bazı bölgeler uygulamaya zaten koymuş durumda. Biz durumu Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile beraber güncel olarak izliyoruz. Bölgelerle de istişare edip, böyle bir zorunluluğa gerek var mı bakacağız." diye konuştu.

İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 18:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: İtalya, Kovid-19 salgınında 2 bin 499 yeni vaka açıkladı - Son Dakika

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