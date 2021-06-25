Son dakika haberi... İtalya ve İspanya Dışişleri Bakanları birlikte Filistin ve İsrail'e gidecek - Son Dakika

Son dakika haberi... İtalya ve İspanya Dışişleri Bakanları birlikte Filistin ve İsrail'e gidecek

Bir son dakika haberine göre İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, İspanyol mevkidaşı Arancha Gonzales Laya ile beraber temmuz sonunda Filistin ve İsrail'e gideceğini bildirdi.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, İspanyol mevkidaşı Arancha Gonzales Laya ile beraber temmuz sonunda Filistin ve İsrail'e gideceğini bildirdi. Di Maio, İsrail ve Filistin meselesine ilişkin çevrim içi düzenlenen toplantıda konuştu. İspanya ile beraber bir girişimin söz konusu olduğunu belirten bakan Di Maio, "Temmuz sonunda, ağustosun ilk günlerinde İspanyol bakan Arancha Gonzales Laya ile beraber önce yeni İsrail Hükümeti'ne ardından Filistin topraklarına gideceğim." ifadesini kullandı. Di Maio, ziyaretlerinin, tarafları barış süreci müzakerelerine geri getirmek ve AB, ABD, Birleşmiş Milletler ve Rusya'dan oluşan Ortadoğu Dörtlüsü'nün rolünü canlandırma amacı taşıdığını belirtti.

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