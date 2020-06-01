Son dakika haberi: ITF ve grand slam turnuvalarından tekerlekli sandalye tenisine maddi destek

Son dakika spor haberi: Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) ve 4 grand slam turnuvası (Avustralya Açık, Fransa Açık, Wimbledon Açık ve Amerika Açık) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşayan tekerlekli sandalye tenisine 300 bin dolar bağışladı.

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) ve 4 grand slam turnuvası (Avustralya Açık, Fransa Açık, Wimbledon Açık ve Amerika Açık) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşayan tekerlekli sandalye tenisine 300 bin dolar bağışladı. ITF'nin internet sitesinde yapılan açıklamada, yardımdan maddi zorluk çeken tekerlekli sandalyeli tenisçilerin ve ulusal federasyonların faydalanacağı duyuruldu. Açıklamada, mart ayından beri 88 ITF onaylı tekerlekli sandalye etkinliğinin iptal edildiği veya ertelendiği hatırlatıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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