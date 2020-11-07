Son dakika haber... İtfaiye ekibi, dumandan zehirlenen tavşana kalp masajı yaptı - Son Dakika

Son dakika haber... İtfaiye ekibi, dumandan zehirlenen tavşana kalp masajı yaptı
07.11.2020 19:05
Gelen son dakika haberine göre Muğla'nın Fethiye ilçesinde itfaiye ekibi, bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenen tavşana kalp masajı yaptı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde itfaiye ekibi, bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenen tavşana kalp masajı yaptı.
Cami Mahallesi 1181 Sokak'taki evde kimse bulunmadığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Evin içinde dumandan etkilenen tavşanı gören ekipler, hayvana bir süre kalp masajı yaptı. Ekiplerin müdahalesine rağmen tavşan ile bir kuş öldü.
Son Dakika Trump'ın psikolog yeğeni Mary Trump'tan amcasına seçim tepkisi: Biri onu durdursun Trabzonspor Abdullah Avcı ile anlaştı Fenerbahçe'nin golü VAR'a takıldı! Golsüz eşitlik devam ediyor Azerbaycan ordusunun 27 yıl sonra işgalden kurtardığı Fuzuli ve Cebrail görüntülendi Bülent Arınç, Berat Albayrak'ın "Ekonomide sıkıntı yok" sözlerine itiraz etti: Ekonomide sıkıntılar mutlaka var İstanbul'un tek kadın belediye başkanını kızdıran görüntü: Bizi yıldıramayacaklar Annesinin elinden tutarak yakalamaya çalıştığı kız çocuğu, 14. kattan düşerek öldü Tokat'ta koronavirüs tedavisi gören 2 kişi hastaneden kaçtı