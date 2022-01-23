Son dakika haberi: İTFAİYE EKİPLERİ, KARDAN İTFAİYE ERİ YAPTI - Son Dakika

BURSA'nın İnegöl ilçesinde etkili olan kar yağışıyla birlikle renkli görüntüler ortaya çıktı. Kardan adam yapan vatandaşların, kar sevincine ortak olan itfaiye ekipleri kardan itfaiye eri yaptı.

İlçede 2 gündür aralıksız olarak süren kar yağışının tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar, kar topu oynadı, kardan adam yaptı. İtfaiye ekipleri de İtfaiye Müdürlüğü Binası önünde kardan itfaiye eri yaparak kar sevinci yaşadı. İtfaiye eri giysisi ve kaskı takılan kardan itfaiye erini gören vatandaşlar, hatıra fotoğraf çektirdi.