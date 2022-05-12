- İtfaiye ekipleri rögara düşen küçükbaş hayvan için seferber oldu

BURSA - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde meydana gelen olayda kapağı hırsızlar tarafından çalınan rögara düşen küçükbaş hayvan, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay Yenişehir'in Uluköy Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. İbrahim Arak'a ait sürüden bir küçükbaş, kapağı hırsızlar tarafından çalınan rögara düştü. Sürüsünde bir küçükbaş hayvanın eksik olduğunu gören Arak, yaklaşık 5 metre derinliğindeki rögardan küçükbaş hayvanın sesini duydu. Küçükbaş hayvanı gören Arak, durumu Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri küçükbaş hayvanı kurtarmak için mücadele verdi. Halatlarla rögara giren itfaiye eri, küçükbaş hayvanı kurtardı.

Sağlık durumu iyi olan hayvan sahibine teslim edildi. Küçükbaş hayvanın sahibi İbrahim Arak, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.