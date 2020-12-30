Son dakika haberi... İtfaiye yanan evde mahsur kalan 2 kişiyi kurtardı - Son Dakika

İZMİT'te, alevlerin sardığı evde mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralanan 2 kişi tedavi altına alınırken, yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.Saat 10.00 sıralarında, İzmit Kozluk Mahallesi Aynalıkavak Sokak üzerindeki 3 katlı bir binanın ikinci katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede daireyi sararken, evde bulunan anne Gülşah Al ve Nur Al yanlarına 2 yaşındaki Elif Al'ı da alarak evden çıkmayı başardı. Haber verilmesi üzerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi geldi. İtfaiye ekipleri evde mahsur kalan Çağatay Al(4) ve Zafer Can Al'ı(17) kurtararak dışarı çıkardı. Yaralanan 2 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı. Bu sırada itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.