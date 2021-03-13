Akşener, Twitter 'dan paylaştığı mesajında, "İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu hanıma Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, annesi vefat eden İçişleri Bakanı Soylu'ya başsağlığı diledi - Son Dakika

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