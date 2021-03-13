Son dakika haberi | İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, annesi vefat eden İçişleri Bakanı Soylu'ya başsağlığı diledi
13.03.2021 13:31
Gelen son dakika haberlerine göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, annesi vefat eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya taziye dileklerini iletti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, annesi vefat eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya taziye dileklerini iletti.
Akşener, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu hanıma Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.
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