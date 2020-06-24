Son dakika haberi... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: "Hukukun üstün, yargının bağımsız ve adaletin herkes için... - Son Dakika

Son dakika haberi... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: "Hukukun üstün, yargının bağımsız ve adaletin herkes için...

Son dakika haberine göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: "Hukukun üstün, yargının bağımsız ve adaletin herkes için olduğu bir Türkiye'de, elbette buluşacağız" İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Hukukun üstün, yargının bağımsız ve adaletin herkes için olduğu bir Türkiye'de, elbette buluşacağız" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: "Hukukun üstün, yargının bağımsız ve adaletin herkes için olduğu bir Türkiye'de, elbette buluşacağız"

Son Dakika: Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic ile yollarını ayırdı
Trump'ın koronavirüs danışmanı Fauci, aşının 2021 başında hazır olacağını açıkladı
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu

ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Hukukun üstün, yargının bağımsız ve adaletin herkes için olduğu bir Türkiye'de, elbette buluşacağız" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin Meclis'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada, baroların Ankara'da yürüyüş yapmak istediklerini belirterek, "Yargının 3 ayağından biri savunmadır, yani avukatlardır. İktidar ve küçük ortağı, getirmeye çalıştıkları bir düzenleme ile baroları da ayrıştırmak istiyor. Dün, bu düzenlemeye karşı, demokratik bir şekilde tepki veren baro başkanları, gündüz, saatlerce güneşin altında, gece de, sağanak yağmurun altında bekletildiler, itilip kakıldılar. Güneşten ve yağmurdan korunmaları için gönderdiğimiz, tentelerin bile kurulmasına müsaade edilmedi. İlin valisi çıkıp, çaresizlikle İçişleri Bakanlığı'nı işaret ederek, 250 metre yürümelerine izin veremediğini ifade etti. Hukukun üstün, yargının bağımsız ve adaletin herkes için olduğu bir Türkiye'de, elbette buluşacağız" değerlendirmesini yaptı.

Akşener, şöyle devam etti:

"Türkiye, 2019'da, OECD ve Avrupa Birliği ülkeleri arasında, en yüksek genç işsizliğine sahip ekonomilerden biri oldu. AB ortalamasının yüzde 14,3, OECD ortalamasının yüzde 11,2, Güney Kore'nin yüzde 10,4, Meksika'nın yüzde 7,2 oranına sahip olduğu bir dönemde, yüzde 25'in üzerinde bir genç işsizlik oranı, artık kaybedecek vaktimizin olmadığını apaçık gösteriyor. Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve İç Anadolu Bölgelerimizde genç işsizlik oranları oldukça yüksek. Şaşırtıcı şekilde, Ankara ve İzmir için de durum farklı değil. 2019'da İç Ege Bölgesinde, 2014'e kıyasla, genç işsizlik oranı, iki kattan fazla artmış. Daha vahim bir durum ise, üniversite mezunu gençlerimizin işsizlik oranında ortaya çıkıyor. 15-24 yaş aralığındaki gençlerimizin, 1,2 milyonu üniversite mezunu. Bunların üçte biri, yani 400 bin geçimiz, iş aramayı bırakmış, işgücüne katılmıyor. Geri kalan 800 bin gencimizin ise, 259 bini işsiz. Yani 15-24 yaş arasındaki gençlerimizin yarıdan fazlası işsiz. Sayın Erdoğan'ın 'her üniversite mezunu iş bulacak diye bir şey yok' diyerek, itiraf ettiği başarısızlıklarının sonuçlarını, böylece hep birlikte yaşıyoruz."

Meral Akşener, İYİ Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 12:01 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: 'Hukukun üstün, yargının bağımsız ve adaletin herkes için... - Son Dakika

Son Dakika

00:23 Koronavirüsü hafife alan Bolsonaro'ya mahkeme tarafından maske takma zorunluluğu getirildi 00:11 Meksika'daki 7.5 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybetti 23:49 Trump'ın koronavirüs danışmanı Fauci, aşının 2021 başında hazır olacağını açıkladı 20:52 Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs uyarısı: Pandemi büyüyor 17:03 Akşener'in "İşsiz üniversiteli" diye kürsüye çıkardığı gencin eğlence mekanlarında çekilen fotoğrafları çıktı 16:58 Hadımköy'de çıkan şiddetli fırtınada seyir halinde olan tır devrildi 16:48 Konya'daki fuhuşun şifresi ortaya çıktı: Apartmanda elektrik var 15:16 Selin tadını çıkaran vatandaş suya atlayıp kulaç attı 12:28 Son Dakika: CHP'li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı 12:09 Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti 11:56 Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa 11:20 Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi 10:55 Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin 10:31 5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı 10:13 Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
Son Dakika: Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic ile yollarını ayırdı
00:08
Meksika'daki 7.5 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybetti
23:57
Erzurum'da ayıdan kaçan kuzenler, dağlık alanda düşerek yaralandı
23:44
Trump'ın koronavirüs danışmanı Fauci, aşının 2021 başında hazır olacağını açıkladı
23:40
Koronavirüsü hafife alan Bolsonaro'ya mahkeme tarafından maske takma zorunluluğu getirildi
23:14
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
23:09
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldıran teklif Meclis'te kabul edildi
23:01
Gürcistan'da bebeğini 5 bin dolara satmaya çalışan çift gözaltına alındı
22:35
Köpeğiyle fotoğraf çektiren sosyetik güzel Süreyya Yalçın'ın bacak kasları dikkat çekti
22:24
İstanbul Valiliği sağanak sonrası oluşan hasarın bilançosunu paylaştı
22:03
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 00:29:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: "Hukukun üstün, yargının bağımsız ve adaletin herkes için... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]