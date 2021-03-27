Son dakika haberi! İYİ Parti'li Ağıralioğlu: "Kim teröre bulaşırsa hukukun onları cezalandırmasını isteriz" - Son Dakika

Son dakika haberi! İYİ Parti'li Ağıralioğlu: "Kim teröre bulaşırsa hukukun onları cezalandırmasını isteriz"

27.03.2021 16:21
Son dakika haberi! İYİ Parti'li Ağıralioğlu:

Son dakika haberine göre İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, "Biz, kim teröre bulaşırsa kim terörden medet umarsa kim çocuklarımızın katillerine göz yumarsa hukukun onları cezalandırmasını isteriz." dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, "Biz, kim teröre bulaşırsa kim terörden medet umarsa kim çocuklarımızın katillerine göz yumarsa hukukun onları cezalandırmasını isteriz." dedi.

Esnaf ziyareti için Yozgat'a gelen Ağıralioğlu, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, İYİ Parti'nin siyasete yeni bir soluk, yeni bir üslup kazandırmaya çalıştığını, kırmadan, dökmeden, kine, gareze teslim olmadan, hakaret ve rencide etmeden, arı, duru bir siyasi dille memleketin meselelerini çözmeye talip olduklarını söyledi.

Cumhur İttifakı'na hasım değil, rakip olduklarını dile getiren Ağıralioğlu, "Tayyip Bey dahil AK Parti'deki arkadaşlarımıza düşman değiliz, onların rakipleriyiz. Millet, memleket davasında biz de varız. Milletin onların yaptığı, memnun olduğu ne kadar iş varsa onları yapmaya devam edeceğiz, yapıp da pahalıya mal ettiklerini daha ucuza mal edeceğiz, yanlış yaptıklarının yerine daha düzgün, daha güzel olanını yapacağız." diye konuştu.

Ağıralioğlu, Türkiye'de bir seçim hissiyatının emareleri olduğunu, muhalefet partilerinin seçimden kaçmayacağını belirtti.

Bir gazetecinin HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davaya ilişkin düşüncelerini sorması üzerine Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"Biz HDP dahil, Türkiye'de sadece HDP'yi kastetmiyorum. Biz, kim teröre bulaşırsa kim terörden medet umarsa kim çocuklarımızın katillerine göz yumarsa hukukun onları cezalandırmasını isteriz. Dolayısıyla bu memlekette hukukun üstünlüğüne dair bir ülke kuracaksak herkes bilecek ki 'kanunu, kuralı ihlal edersem kanun gereğini yapar.' İYİ Parti'nin bu açıdan siyasi koordinatları çok nettir. Bizden teröre ve terörizme müsamaha gösterecek bir tane adam çıkmaz. Herkes haddini bilsin. Şehitlerimizin yüzüne bakamayacağımız, onların bıraktıkları mukaddes emanetlere, analarına babalarına yüzümüzü kara edecek bir alçaklığa asla müsaade etmeyiz."

Ağıralioğlu, siyasetin içerisinde ilk defa iftiralar gördüğünü anlatarak, "PKK ile nasıl mücadele edilir göstereceğiz. Kandil'e ne yapılırmış göstereceğiz. Teröre kim bulaşırsa hukuk kimin olduğuna bakmasın, gözünün yaşına bakmasın gereğini yapsın." dedi.

Basın toplantısının ardından Ağıralioğlu, İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık, Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz ve partililerle, Lise Caddesi'nde esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Ağıralioğlu, bir esnafa, "Duyurmak istediğiniz bir derdiniz var mı?" diye sorunca AK Parti Yozgat Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı olduğunu söyleyen esnaf Eray Yıldırım, "Sizleri Cumhur İttifak'ında görmek isteriz. Hepiniz çok değerli insanlarsınız." ifadelerini kullandı.

Ağıralioğlu da "Allah kerim, memleket nöbeti gibi sayıyoruz. Yani hakkı, hukuk koruyan ilkeler oldu mu gerisi zarftır. Mazrufta beraber olmak lazım. Memleket derdi taşıdık mı inşallah bir yerde buluşulur." karşılığını verdi.

Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti, Yozgat, Esnaf, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haberi! İYİ Parti'li Ağıralioğlu: 'Kim teröre bulaşırsa hukukun onları cezalandırmasını isteriz' - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! İYİ Parti'li Ağıralioğlu: "Kim teröre bulaşırsa hukukun onları cezalandırmasını isteriz" - Son Dakika
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