Son dakika... "İyiliğe Dönüştür" projesiyle ile 176 tondan fazla tekstil atığı ekonomiye kazandırdı - Son Dakika

Son dakika... "İyiliğe Dönüştür" projesiyle ile 176 tondan fazla tekstil atığı ekonomiye kazandırdı

26.11.2020 11:51
Son dakika...

Son dakika haberleri... "İyiliğin modası geçmez" söylemiyle Türkiye'nin mağazacılıkta en büyük iyilik hareketlerinden birini gerçekleştiren Boyner, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında yaptığı "İyiliğe Dönüştür" projesini büyütmeye devam ediyor.

"İyiliğin modası geçmez" söylemiyle Türkiye'nin mağazacılıkta en büyük iyilik hareketlerinden birini gerçekleştiren Boyner, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında yaptığı "İyiliğe Dönüştür" projesini büyütmeye devam ediyor. Projeyle şimdiye kadar 176.1 ton tekstil atığını ekonomiye kazandırıldığı belirtildi.

Türkiye'nin önde gelen giyim perakende markalarından biri olan Boyner, sunduğu ürünlerle ilgili sorumluluğunun ürünlerin satışı sonrasında bitmediğine, tüketicilerin artık kullanmadığı kıyafetlere karşı da ekonomik, sosyal ve çevresel sorumluluğu olduğuna dikkat çekiyor. Boyner'in 2014 yılından bu yana sürdürdüğü "İyiliğe Dönüştür" projesi, kullanılmayan tekstil ürünlerinin yeniden değerlendirilmesini amaçlıyor. Özellikle mevsim geçişinde gardıroplarda yazlık-kışlık kıyafet ayrımı ve değişimi yapılırken "İyiliğe Dönüştür" sosyal sorumluluk projesine olan ilgi artıyor.

Verilen bilgiye göre, tüketiciler kullanmadıkları, ihtiyaç duymadıkları tekstil ürünlerini markanın mağazalarında bulunan geri dönüşüm kutularına bırakıyor. Toplanan kıyafetler; geri dönüşüm, geri örüşüm ve yeniden kullanım olarak 3 ayrı kategoride ayrıştırılıyor. Geri dönüşüm ve geri örüşüm için ayrıştırılan ürünler akredite kurumlara teslim ediliyor. Düğme, fermuar, metal gibi parçalar geri dönüştürülüyor. Yeniden kullanım için ayrılan ürünler ise ihtiyacı olan kişilere ulaştırılıyor veya yardım için oluşturulan pazarlar kanalıyla satışa sunuluyor. Yapılan satıştan elde edilen gelir, proje ortağı Lokman Hekim Sağlık Vakfı'nın öğrenci burs fonuna aktarılıyor ve ihtiyacı olan öğrencilere eğitim bursu veriliyor.

47 öğrenciye eğitim bursu aktarıldı

Verilen bilgiye göre, 2014'te başlatılan projede toplam 176,1 ton tekstil atığı toplandı. Giyilebilir 80 ton ürün temizlenerek ihtiyaç sahiplerine iletildi. 26.8 ton ipliğe, 64 ton enerjiye dönüştürüldü. Satılan 36,9 ton ürünün satışından elde edilen gelir Lokman Hekim Vakfı aracılığıyla 47 öğrenciye eğitim bursu olarak aktarıldı. Kullanılmayan kıyafetleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak ve geri dönüşümle ekonomiye kazandırmak için tüketicilerin desteğini bekleyen Boyner, sosyal sorumluluk projeleri ile iyilik hareketlerini yaygınlaştırmaya, iyilikleri çoğaltmaya devam ediyor. - İSTANBUL

Son dakika... İyiliğe Dönüştür projesiyle ile 176 tondan fazla tekstil atığı ekonomiye kazandırdı
Son dakika... İyiliğe Dönüştür projesiyle ile 176 tondan fazla tekstil atığı ekonomiye kazandırdı
Son dakika... İyiliğe Dönüştür projesiyle ile 176 tondan fazla tekstil atığı ekonomiye kazandırdı

Lokman Hekim, Boyner, Kermes, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika... 'İyiliğe Dönüştür' projesiyle ile 176 tondan fazla tekstil atığı ekonomiye kazandırdı - Son Dakika Ekonomi


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